新北市海山捷運站附近有間從「澳門紅回台灣」的牛肉拉麵，曾被外國媒體評為澳門史上最厲害牛肉麵！人氣餐點為麻辣牛肉麵，融入日式拉麵的嚼勁，及台式麻辣的刺激，每塊牛肉厚度甚至高達一公分，搭配麻辣湯頭不可或缺的鴨血、凍豆腐，豚骨湯頭鮮甜順口，讓這間拉麵店成為土城區人氣名店。

創辦人徐國勝結合代理日本玩笑亭拉麵的經驗，把麻辣湯頭與日本豚骨湯頭融入進牛肉拉麵中，讓大火熬三天的豚骨湯頭增加麻辣香氣，光是站在店門口聞到味道就會讓人垂涎三尺；招牌麻辣牛肉湯除了可以選擇日本進口拉麵外，也能選擇泡飯或細粉，湯裡即會附上鴨血、凍豆腐，兩者也是滷到相當入味，搭配麵條、湯頭相當過癮。

牛肉則使用牛腱肉，特殊燉煮方式讓牛肉特別滑嫩，連牛筋部分也很軟透，厚度高達一公分的牛肉吸滿麻辣湯頭，一口咬下幾乎入口即化；如果特別喜歡麻辣的人，也可以加入店家提供的麻辣牛油調味，讓味蕾感受加倍又麻又辣的刺激。

店家內也有免費招待的文山青茶，口感清潤溫順、生津止渴，顧客也能自取小菜，包含麻辣凍豆腐、糖心蛋、小黃瓜豆干等，都相當適合搭配牛肉拉麵一起吃；若無法接受麻辣滋味的顧客，也能選擇豚骨、精燉、紅燒等湯頭，都是人氣選項外，店家也很貼心地在每格座位附上USB插座。