升學壓力一直是許多人小時候共同的回憶，許多爸媽總有望子成龍、望女成鳳的心態，因此除了一般日常學校的課業外，才藝、家教樣樣都來，深怕孩子趕不上同窗。但你知道嗎？過往「填鴨式」、「背多分」的教育方式已經落伍了，在108年度課綱的調整後，考題早已跳出課本之外，現在更應注重的是孩子的「閱讀素養」的能力。

但閱讀素養的能力該如何養成？除了日常的訓練與學習外，擔任「啟發」的導師也相當重要。有別於坊間的團班、個別指導補習班，株式會社日本拓人在30年前就已相當強調「個別指導」的重要性，並在10年前跨海引進這套教學模式到台灣。這種主打一對一、一對二的教學方法，不僅講求掌握學生的個別學習進度外，甚至能量身為每一位學生打造專屬課程，因而受到許多家長的青睞。

台灣拓人中島副總強調，「有100個孩子的話，就會有100種不同的學習方式」，這正是個別指導的用意所在，面對知識更新不斷的加速，培養孩子的閱讀素養，爲孩子找到學習動力的開關，也是拓人一直以來的教學理念。

因應108年度課綱調整越趨注重閱讀素養，台灣拓人認為，閱讀素養並不是透過「廣泛閱讀」就能達成，還需要配合生活經驗、訊息理解、獨立思考等才能養成，這時指導的老師及家長就極為重要。如何培養孩子學習的動力，找到孩子的「動力」很重要，這時「個別指導」就相當重要，拓人在台灣已經有十年教學經驗累積，有別於傳統大班、填鴨式教學，拓人更注重的是為每一個孩子找到「學習動力開關」，這一方面獲得相當多家長的認同。

不僅如此，爲提供機構中的老師們有進修機會，拓人教育機構更是連年舉辦「講師研修大會」，藉以幫助講師們開拓新視野。日前舉辦的講座中，便邀請到品學堂創辦人兼執行長黃國珍以及台大電機系教授PaGamO創辦人葉丙成擔任嘉賓，針對近年大考中心命題、108年度課綱等內容進行討論。兩位講師在「素養閱讀」及「反轉教育」上各有所長，也自以自身經驗分享，鼓勵在場的老師要注重孩子的能力養成，就如同拓人的教育理念，「重視個人特質並提供個人化的教育」。

葉丙成教授跟在場與教師分享提到，108年度新課綱，將在111年大考將驗收成果，而素養考題出題不易，光是108年度的大學指定考科國文科為例，考題共有11頁，高達1萬字的內容，當中還涵蓋了各領域的文本，若非廣泛閱讀，或是培養日常學習的動力，對於考生將會是相當痛苦的事情。因此素養閱讀是相當重要的。

因此，在現今這個以升學掛帥的年代裡，幫助孩子培養自信與找到學習方法，是每一位父母與老師的責任。由康軒文教集團、冠傑教育集團、株式會社拓人(現 やる気スイッチグループ)所成立的台灣拓人採用專屬的一對一、一對二「個別指導」教學，能幫助學生有效提升能力，尤其重視個人特質，提供個人化的教育，藉以全方位掌握每個學生的特質與實力，協助家長與學生一同找到快樂學習的動力。