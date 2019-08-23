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▲網路交友怕踩雷？3款最夯交友軟體幫遠離社交冤枉路。(圖/公關照片)

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現代人長時間忙於工作與生活壓力，交友圈隨著年齡漸長，持續縮小，手機交友APP儼然成為社交新市場，有別於資訊雜亂、充滿廣告的社群媒體，許多交友APP主打「一鍵搞定」，增加彼此互動，能更有效率認識新朋友。但諸多交友平台主打群體各有不同，如何選擇無雷APP，「過濾」、「禁斷」不需要的人士上門，節省不必要的時間浪費，順利遇見自己的男神、女神，今年就有3款新交友軟體問世，一起來比較有哪裡不同吧！

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▲「Omi」主要鎖定25歲以上，年齡較成熟、有經濟能力，工作忙碌沒時間社交，但也想擴大生活圈的族群。(圖/公關照片)

「Omi」主要鎖定25歲以上，年齡較成熟、有經濟能力，工作忙碌沒時間社交，但也想擴大生活圈的族群。其平台除了主打可以認真交友，更能找尋志同道合的夥伴，分享自己的「戰績」，跳脫以往純粹找尋另一半的模式。其中最值得一提的，為了讓使用者快速配對，Omi 搭配了超強審核機制，過濾「照騙」、圖文不符的人，讓玩交友更能坦誠相見，大大提升用戶素質，怎麼滑都是帥哥和正妹，成功打造高顏值帝國。

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▲Lamour藍莓約，主打各國視訊聊天。(圖/公關照片)

除了追求質感的平台，Lamour藍莓約，主打各國視訊聊天，但想要聊天、更換國家，得付費升級。金錢和語言上的雙重門檻讓用戶望而生退，平常習慣使用交友軟體的陳先生表示，如果是要付費的交友軟體基本上就不會考慮。

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▲VEVE則是主打趣味性十足的「相片社交競賽」平台，透過互動遊戲獻上支持。(圖/公關照片)

而VEVE則是主打趣味性十足的「相片社交競賽」平台，透過互動遊戲獻上支持，雖然不需花大把金錢，但卻難以真心交朋友，聊天也需要等到女神開聊天室，大大降低主動性與真正社交的交友功能。

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▲隨著人與人之間互動方式的轉變，交友APP的出現，取代了過往社交要電話、MSN帳號的被動性。(圖/公關照片)

科技始終來自人性，隨著人與人之間互動方式的轉變，交友APP的出現，取代了過往社交要電話、MSN帳號的被動性。多元、多樣性的交友APP，發展出截然不同的社交模式，透過不段進步的技術讓用戶避免假帳號、低品質玩家等交友地雷，也不再局限於找另一伴等特性，讓網路互動更貼近真實互動，不過各家APP推陳出新，功能越來越豐富，選擇適合自己的平台，才能讓遠離寂寞、脫離單身，一願夢成真。

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