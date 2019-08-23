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（中央社記者繆宗翰北京23日電）菲律賓總統杜特蒂將於28日訪問中國，並計畫向中方提起2016年南海仲裁結果。中國外交部發言人耿爽今天表示，中方立場沒有任何改變，妥善處理這個問題對各方都有利。

中國外交部上午宣布，應國家主席習近平邀請，杜特蒂（Rodrigo Duterte）將於8月28日至9月1日訪問中國。菲國總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）本月初曾表示，杜特蒂認為「時機到了」，月底訪中時，會向中方提起2016年南海仲裁結果。

耿爽下午在例行記者會上，對於記者相關提問表示，關於南海仲裁案，中方立場沒有任何改變，妥善處理這個問題，對雙方有利，對地區和平也有利。

另外，杜特蒂20日曾發表聲明警告，將對未經允許就在菲國領海航行的外國船隻給予「不友善」待遇。

對此，耿爽表示，中方願與有關國家在國際法基礎上開展對話、溝通，共同維護海上安全與秩序。

對於這次杜特蒂訪中行程，耿爽表示，習近平將在北京會見杜特蒂，雙方將共同出席2019年世界盃籃球賽開幕式。中國國務院總理李克強也將會見杜特蒂，中國國家副主席王岐山則會赴廣東，陪同杜特蒂觀看籃球賽事。

耿爽強調，菲律賓是中國友好鄰邦以及共建「一帶一路」的重要夥伴，中方高度重視發展對菲關係，願與菲方持續增進戰略互信，拓展務實合作，確保中菲關係行穩致遠，相信杜特蒂此訪將為兩國關係健康發展注入新動力。（編輯：周慧盈）1080823

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