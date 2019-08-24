台南市於8月23日新增1例二採確診之本土型登革熱病例，截至目前台南市確診本土登革熱病例數20例，境外移入登革熱病例數29例；第20例本土病例為30多歲男性，居住地於東區大同里，在中西區餐飲業工作。

病例於8月10日出現肌肉關節酸痛及發燒症狀，曾二度至診所就醫，流感快篩為陰性，8月13日發現左腿有紅疹紫斑情形，病例的姐姐居住於高雄市，當時也因登革熱快篩陽性於醫院住院。

病例主動至東區衛生所檢驗登革熱快篩為陽性，住院治療，同日夜間衛生局檢驗中心報告為NS1+、IgM+、IgG-、PCR-，判定須二次採血研判，該病例於8月23日夜間二採確診，為家庭群聚感染，其他同住3人快篩皆為陰性無症狀。

8月10日已針對個案居住地化學防治噴藥及戶內外孳生源清除等防治工作，工作地為中西區，其附近人潮密集處亦已完成防疫措施﹔受白鹿颱風影響，台南地區持續會有大雨或豪雨發生，台南市政府登革熱防治中心籲請民眾把握雨後一週防疫時效，徹底落實「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生。

一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史，醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作﹔相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。