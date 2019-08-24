7 月初美國知名智庫和前官員刊載名為「中國不是敵人」的公開信，批評川普總統的對華政策，儘管有部分人士認為，該封信件有未明確認清中共對美國的威脅、將中國與中共混淆等問題，卻仍受到北京當局高度讚揚。然而 7 月 18 日，美國海軍退役上校法內爾發表了一封看似不太起眼的信，卻意外引起北京當局的負面反應。

在 Youtube 頻道「明居正透視中國」中，臺灣大學政治學系名譽教授明居正指出，法內爾的信並不認同「中國不是敵人」的觀點，但由於作者和連署人都不是太有名氣，照理不應該會讓北京有這麼激烈的反應。然而，北京不但透過官媒接連發表評論文章，攻擊此信的執筆人和聯署人是「雜牌軍」，抱持過時的冷戰、零和思維；並重新模糊中共與中國之間的分際，甚至說該信的聯署人中有「法輪功邪教分子」，態度啟人疑竇。

明居正與「透視中國」團隊分析，北京當局之所以有這麼大的反應，原因可能有三個:

1.北京覺得川普政府在打人權牌，尤其在打法輪功牌，輕則是為了要增加貿易談判籌碼，重則是打算玩垮北京政權，涉及兩國意識形態的對抗。

2.習近平目前的狀況是內外交困，內有江派、經濟問題，外有香港反送中，尚不知如何處理，又遇到公開信的事，所以爆發。

3.習近平看似已將權力都集中在自己手上，但共產黨內部一直有一股反對習近平的力量，而這個力量正在集結中。若川普政府真的是在打法輪功牌，作為始作俑者的江澤民派，反而會更擔心被習近平以此事為藉口修理、甚至切割，所以索性把習近平拖下水。

明居正表示，原先公開信一事，美方可能並未經過精密計算，但經過北京當局複雜的考量後，反而引發諸多矛盾與爭端，估計後續還會有很複雜的發展。