（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾稍早在全球央行年會演說時，並未提到是否會再降息。美國總統川普今天則重砲抨擊鮑爾，還說若鮑爾遞出辭呈，他不會試圖慰留。

路透社報導，川普在離開白宮前往法國參加七大工業國集團（G7）峰會時告訴記者：「我對鮑爾（JeromePowell）很不滿意。」

川普再度砲轟鮑爾之際，中國已宣布對美國商品課徵報復性關稅，導致美股今天大幅下挫。

川普向記者表示：「我認為他根本做得不好。我不覺得他是一名棋手（chess player），但我已經選他了，你知道，這就是我現在擁有的。」

稍早他在推特（Twitter）發文質疑鮑爾，甚至寫道：「誰才是我們更大的敵人？鮑爾或習主席（中國國家主席習近平）？」

被問到是否希望鮑爾請辭時，川普回答：「我想不想讓他走人？這樣說吧！如果他這麼做，我不會阻止他。」

鮑爾今天稍早出席懷俄明州傑克森霍爾（JacksonHole）舉行的全球央行年會，他說聯準會將「採取適當行動」，讓美國經濟在日益惡化的全球經濟中保持穩健，但沒承諾要採取川普所要求的一連串降息措施。

面對日益加劇的經濟風險，7月底聯準會宣布10多年來的首次降息，市場大多預估聯準會9月會再度降息。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1080824