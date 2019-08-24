NOWnews 今日新聞

新冠肺炎疫苗會像SARS般無疾而終？專家擔憂1關鍵：要快

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發至今，在台灣的疫情似乎逐漸平穩，但在世界上許多國家仍然有著嚴重的疫情，因此對於研發出「新冠肺炎」的疫苗，就顯得非常重要，但遙想 17 年前的 SARS