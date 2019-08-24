（中央社華盛頓24日綜合外電報導）全球兩大經濟體美國與中國昨天互相傷害，兩國之間的貿易戰緊張情勢再度升高，損及全球供應鏈並重創金融市場。

中國表示，將針對價值750億美元美國商品加徵5%至10%報復性關稅。在此同時，川普昨天也宣布對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，從10月1日起由現行25%提升至30%；原定9月1日起對3000億美元中國銷美商品加徵的關稅稅率，則從10%提高至15%。

儘管川普不能依法迫使美國企業立刻放棄中國市場，不過川普下令美國企業採取行動退出中國，使得邁入第2年的貿易戰進入新轉折。

以下是川普致力於重塑與中國和其他主要貿易夥伴的全球貿易規範所付出的代價：

●全球經濟

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）估計，對中國徵收的關稅再擴大至3000億美元商品，將使全球經濟產出減少0.4%。

國際貨幣基金（IMF）上月表示，今年第一季全球貿易是2012年以來成長最緩慢的，並說如果徵收更多關稅，世界經濟成長將面臨嚴峻的下行風險。

●農業與能源

截至目前為止，美國農民受創最嚴重。中國是美國許多大宗農作物的最大市場，而針對美國農民課徵報復性關稅，是因為他們票投川普幫助他當選總統。

中國新徵收關稅的項目也包括美國原油，導致原油價格下跌。美國原油下跌3.47%至每桶53.40美元，布倫特原油下挫2.27%至每桶58.56美元。

●科技

科技股是受創最嚴重的領域，標準普爾500指數昨天收盤下跌3.2%，易受關稅影響的費城半導體指數下跌4.4%。繪圖晶片製造商輝達公司（NVIDIA Corp.）和蘋果公司（Apple Inc.）的股價分別大跌5.3%和4.6%。

美國消費科技協會（Consumer TechnologyAssociation）6月提交給美國貿易代表的一份聲明說，關稅導致美國科技業每月損失13億美元。協會指出，美國提高關稅的計畫將使手機零售價平均提高70美元，筆記型電腦售價增加120美元，遊戲機售價提高56美元。

●零售業面臨困境

美國零售業者說，分別將在9月1日和12月15日生效的關稅對消費者的影響尤其嚴重。

美國衣履協會（American Apparel & FootwearAssociation）估計，9月1日開始徵收15%的新關稅後，將衝擊77%從中國進口的服裝、鞋類和家用紡織品，或價值約390億美元的商品。

●汽車與機具

若汽車製造商放棄中國市場，銷量將面臨嚴峻風險。

通用汽車公司（General Motors Co.）去年在中國賣出逾364萬輛汽車，佔全球銷量超過43%。福特汽車（Ford）去年公佈亞太地區營收124億美元。福特沒有公佈在中國市場的營收，但中國占福特在亞太銷售的多數。

農業機械設備製造商迪爾公司（Deere & Co.）上週下調全年獲利預測，為3個月來迪爾第2次下調，並說下半年伊利諾州和愛荷華州的工廠將減產。

●其他受創產業

2018年初，美國率先對鋼鐵和鋁徵收關稅，其中包括幾乎由全世界進口的產品。此舉令美國鋼鐵生產商受益，但對加工鋼鐵的生產商沒有好處。

根據美國行動論壇（American Action Forum）的數據，去年美國鋼鐵和鋁買家所負擔的關稅將近50億美元。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1080824