4年前的一場兄弟相殘，為黃家帶來巨變，經過幾年沉澱，原以為倖存的老5黃明堂能接續哥哥遺志，帶領美福大飯店向前，卻因臨時股東會翻盤，內訌再起。

美福黃家又傳內訌。8月16日上午10點，《財訊》獨家直擊內湖瑞湖街上的台灣羽毛（台羽）股東會，場地在1樓，四面落地透明玻璃窗，但進入內部的鐵門深鎖，旁邊還有祕密通道，記者不得其門而入，只能貼在玻璃外觀察改選動靜。

即使在門外，也能感受到氣氛相當嚴肅，現場內外有10名特勤保全不斷走動，場內有5名警察坐鎮，當記者一靠近，坐在會場內的警察立刻用錄影機對著我們拍攝，試圖掌握周遭的一舉一動。如此的警力和保全規格是記者參加無數次股東會前所未見，打聽之下才知道開會前幾天曾有黑道來關切，大陣仗全是為防擦槍走火的對應之策。

而股東會內，看到黃家老5、原任台羽董事長、現任美福大飯店董事長黃明堂；老2黃明煌和老3黃明仁的遺孀莊蘭玉、巫秀鳳；老4黃明德的兒子黃于軒等皆有列席，主持人則由目前家族內高輩分的黃榮圖妹妹黃碧雲擔任，過程中看到不少次黃明堂舉手、或站或坐、簽署文件，在座眾人全不苟言笑，面色凝重。

1個多小時後，選出3董1監，董事按照得票高低為榮圖投資、驊薇堂投資與道勤投資，負責人分別為巫秀鳳、黃明堂、莊蘭玉；監察人則為景德榮公司，由黃碧雲續任。接著股東會後再召開董事會，推派由榮圖投資的巫秀鳳擔任台羽董事長，黃明堂黯然下台，結束後不發一語，快步離開。

據了解，台羽換當家只是第一步，由於台羽是黃家最重要的控股公司，接下來應會推動旗下包括美福企業、美福大飯店董事的改選。

為什麼先從台羽發動？要從一系列的股權結構說起。美福大飯店（美福飯店管理顧問公司）係由美福企業百分之百持股的轉投資事業，掌控美福企業，等於擁有飯店經營權。

再攤開美福企業的股權，以台紐李家以及其他地主股東占45%，擁7席董事；良茂建設董事長陳春銅為首的陳家占約25%，有5席董事；台羽黃家則有30%股權共3席董事，一共設有15席董事，再由美福企業指派5董1監，掌管美福大飯店。

從股權結構來看，過去美福企業、美福大飯店都與黃家畫上等號，但其實，黃家能絕對主導的事業只有台羽。如今黃明堂連台羽董事長都遭撤換，未來美福大飯店董座大位恐怕也會不保。

已知目前相關股東包含陳春銅之子美福大飯店副董陳宏揚、台紐李家，以及往來銀行與供應廠商等，皆收到巫秀鳳要求即刻召開臨時董事會另推董座的通知函，目的就是換下甫於6月28日接任美福大飯店董事長的黃明堂。

美福大飯店是老3黃明仁帶領黃家人花百億元一手打造的心血，在2015年底開幕前發生老4開槍殺哥哥老2、老3的憾事。2016年1月陳春銅臨危受命接下董座，同年7月交棒給美福國際總經理李冠霆，但李冠霆因美福肉品事業擴張，分身乏術，日前黃明堂才從15席董事當中13名董事舉手通過，當選董事長。

不過根據黃家好友私下透露，原本黃家人就對沒有經營過相關事業的黃明堂，抱持是否能勝任的存疑態度，且一上任，5董1監的派任未詢問地主股東與哥哥遺孀們的意見，全由黃明堂和陳家人馬瓜分走，也立刻針對樓上的頂級豪辦，更改了「不動產物業租售機制」，其他股東們因不在租售機制內，無法介入公司經營，擔心資產被賤賣。

此外，黃明堂走開源節流路線、大砍老臣、陸續換上自己人馬、購置公司車和聘請司機；也傳言要將由李冠霆延攬、讓飯店業績穩步向上的總經理林偉德換掉，飯店內人心惶惶，種種作為讓黃家長輩和遺孀驚覺不妙，才發起召開臨時股東會。

但美福大飯店董事長特助劉瑞祥回應，過去不動產物業銷售有兩小組，為精簡人力才合併成一小組，其他如物業不能分層賣、每坪定價等皆是過去董事會已決議的事，目前根本沒有更動，大家都是為公司為家族謀福利，沒有人會願意賤賣資產；而買新車是公務車，只要同仁工作上有需要都能申請；也強調沒有裁員，多半是員工自己離職。

黃明堂日前才對《財訊》侃侃而談經營飯店的理念，他表示，會與林偉德分工，由林負責對外的業績。由於黃明堂曾在30多年前做過美麗華飯店（後經921成危樓拆除）房務、採買、日本料理學徒等經驗，可以親力親為管理飯店內部。

兩人雖有不少新、舊思維的摩擦，但可以說開，不然就是先按照黃明堂所說執行，錯了再隨時調整，他十分誇讚林偉德的能力。

黃明堂坦言自己重視細節管理，接任後，每早7點先到彩匯自助餐廳吃早餐，與廚師、員工聊營運近況，也會去精算食材成本給廚師聽，「30年前食材有3倍利潤就夠，現在一例一休人事成本多8%，產銷履歷又多一些，以前廚餘有錢賺，現在倒廚餘是要付錢，照你這樣賣，不用3個月我們都跑路了⋯。」說話帶江湖味的黃明堂，認為應要配合淡旺季叫貨，不要浪費食材。

但黃明堂也直言，自己做事最講求效率，的確會精簡人事，「明明1個人可以做的事，2、3個人做，大家要怎麼加薪？」所以假設員工有辦法1個人扛下來，給雙倍薪水都沒問題，員工也會拚命工作。

或許是大動作改革，興起黃家遺孀想換人當美福大飯店董座的念頭。再加上，由於台羽董事長黃明堂任期屆滿，卻遲未改選，其中兩席董事巫秀鳳、莊蘭玉因股權已過半，請求召開董事會，但黃明堂並未於15天內召集，依照新的《公司法》規定，可自行召集，所以已於7月29日改選董事長，由巫秀鳳出線。

接著黃明堂接獲經濟部通知書，核准台羽變更董事長，因為該任董座是補遲未改選的董座空缺，8月16日黃家遺孀和監察人才再發動股東會，確認往後3年任期的董事長。

事實上，8月7日巫秀鳳就以新任董事長身分，發函美福企業改派3席美福企業董事，而接下來美福企業的董監改選，李家和陳家的態度會是關鍵。

由於李家的事業重心在肉品，陳家則專職不動產開發經營，黃明堂也提到美福大飯店的3大股東都有默契將飯店事業回歸到黃家3房手中。根據消息掌握，李家不會介入黃家人決議，傾向支持黃家自己最終推派出來的主事者。

盤點黃家3房事業，目前台羽是空的事業，肉品則是當股東，只剩下美福大飯店這項本體。而飯店設立之初，目標挑戰當時台北最高房價，1晚要價近萬元；餐飲吃到飽兩千元，創下國內最高價紀錄。卻因目標太高、曲高和寡，後來重新調整策略，飯店業績才逐年穩步向上，2018年營收8.1億元，住房率55%，平均房價為6400元；今年營收目標9.6億元，目標住房率65%，目標平均房價6500元。

被問及盛傳美福大飯店要出售的謠言，之前黃明堂直言：「我家族也沒有剩下什麼，所以我很堅持要經營下去，否則當初我3哥就不要蓋，直接賣土地不就好了！」整段訪問中，黃明堂開口閉口都是3哥黃明仁，始終感嘆自己2008年才從夏威夷離開珠寶生意回國，沒跟在3哥身邊多學一點，「最大的悲哀是我3哥不在，不然我就退休當快樂股東就好。」

儘管黃家人緬懷黃明仁，但逝者已矣，家族內訌眼看將再起，黃明仁泉下有知，心中必是百感交集。