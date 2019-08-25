NOWnews 今日新聞

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新冠肺炎、SARS大不同！「一圖」看懂兩者相異處

去（ 2019 ）年底突爆發新冠肺炎（ COVID-19 ），病毒迅速擴散全球，尤以歐美地區疫情最為嚴重，目前全球確診數已多達 700 多萬例，死亡人數則超過 40 萬，民眾出門無不戴起口罩來防疫。而

SARS後大躍進！新冠肺炎狂掃全球　台灣成「防疫資優生」

去（ 2019 ）年底，中國大陸武漢爆發「新型冠狀病毒（ COVID-19 ，又稱新冠肺炎 ）」，疫情迅速擴散全球，目前全球確診數已多達 7 百多萬例，死亡人數近 40 萬例，許多人不免將此次疫情和

新冠肺炎對台灣經濟的衝擊有比SARS大嗎？真實數據揭答案

去（ 2019 ）年底新冠肺炎（ COVID-19 ）爆發，病毒蔓延全球，截至台灣時間 9 日清晨 8 點，全球確診數已逾 708 萬，死亡人數已超過 40 萬。疫情除了直接威脅人們的健康安全，更對經

新冠肺炎疫苗會像SARS般無疾而終？專家擔憂1關鍵：要快

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發至今，在台灣的疫情似乎逐漸平穩，但在世界上許多國家仍然有著嚴重的疫情，因此對於研發出「新冠肺炎」的疫苗，就顯得非常重要，但遙想 17 年前的 SARS
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