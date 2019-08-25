（中央社台北25日電）南韓今天起在日韓間有主權爭議的獨島（日本稱竹島）周邊海域舉行為期2天的軍事演習，日本已透過外交管道提出強烈抗議，要求南韓軍方停止演習。

●獨島在哪裡？

獨島位於東海（日本稱日本海），由東、西兩個島嶼和37塊岩礁組成。獨島四周海域是一片豐饒的漁場，海底可能蘊藏豐富資源，因主權涉及漁業等海洋利益，南韓與日本多年來為此僵持不下。南韓雖事實上控制獨島，但日本卻宣示獨島主權，導致日韓兩國關係緊張。

●為何有領土爭議？

二次世界大戰結束後，聯合國最高司令官麥克阿瑟（MacArthur）總部於1946年1月29日指出，獨島不屬於日本管轄，同年「有關被日本的漁業及捕鯨業認可區域的覺書」把獨島移送給駐韓美軍管轄。

1948年8月15日大韓民國政府建立，第一任大統領李承晚就任後，獨島也自動歸屬南韓。然而，日本卻稱「舊金山和約」未明文規定歸還獨島，仍視獨島為其領土。

1952年李承晚片面宣佈一條「李承晚線」，將獨島劃入南韓領海，但日本拒絕承認此項「海洋主權宣言」。1965年雙方廢除「李承晚線」，承認離獨島海岸12浬內為各自專屬管轄漁區，12浬外至28浬間為共管區。

日韓建交時，兩國決定將獨島主權問題留到日後協商解決。南韓後來在島上進行工程，建設船舶碼頭和燈塔等設施，日本則加強對獨島海域的警戒措施。雙方都主張對獨島擁有主權。

●日韓最近吵什麼？

最近日韓又因獨島問題槓上，去年南韓冬季奧運會上，日本抗議南韓將獨島列入朝鮮半島統一的旗幟中。

今年7月23日俄羅斯軍機入侵獨島領空，南韓空軍戰鬥機射擊360多發機槍彈以示警告。不過，日韓雙方都宣稱俄軍機闖入自家領空，互相抨擊對方沒有該島主權。

●南韓舉行軍演

南韓今天起在日韓間有主權爭議的獨島周邊海域舉行為期2天的軍事演習，韓聯社報導，南韓軍方將這項防衛獨島的軍演取名為「東海領土防禦訓練」。

日本外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治已打電話給南韓駐日大使館的副公使金敬翰，提出強烈抗議，要求南韓軍方停止這項軍演。日本駐南韓大使館也向南韓外交部提出抗議。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1080825