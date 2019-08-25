（中央社墨西哥托魯卡24日綜合外電報導）墨西哥檢方今天表示，新聞網站負責人康迪斯．哈拉米約（NevithCondes Jaramillo）被發現在中部希達哥州被刺死，這是今年第10起記者遭殺害事件。

希達哥州（Hidalgo）檢察官在聲明中表示，康迪斯．哈拉米約的屍體「今早被發現…可見尖銳物體造成的傷痕」。

為釐清案情，當局已經展開調查。

42歲的康迪斯．哈拉米約是希達哥州特朱皮可市（Tejupilco）一個新聞網站的負責人，也是地區電台主持人。

媒體監督單位「無國界記者」組織（ReportersWithout Borders）表示，根據康迪斯．哈拉米約親戚所言，他今年6月和去年11月曾遭到威脅，因此尋求聯邦當局保護。

根據「無國界記者」，親戚又表示，康迪斯．哈拉米約後來因為官僚手續，拒絕完成保護程序。

「無國界記者」常將墨西哥與飽受戰爭蹂躪的敘利亞、阿富汗相提並論，並列為世界上對新聞媒體最危險的國家，並表示今年先前墨西哥已有9名記者遇害。

自2000年以來，墨西哥約有100名記者遭殺害。墨西哥與毒品販運和政治貪腐有關的暴力事件猖獗，許多殺人兇手未遭懲罰。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080825