中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

（中央社墨西哥托魯卡24日綜合外電報導）墨西哥檢方今天表示，新聞網站負責人康迪斯．哈拉米約（NevithCondes Jaramillo）被發現在中部希達哥州被刺死，這是今年第10起記者遭殺害事件。

希達哥州（Hidalgo）檢察官在聲明中表示，康迪斯．哈拉米約的屍體「今早被發現…可見尖銳物體造成的傷痕」。

為釐清案情，當局已經展開調查。

42歲的康迪斯．哈拉米約是希達哥州特朱皮可市（Tejupilco）一個新聞網站的負責人，也是地區電台主持人。

媒體監督單位「無國界記者」組織（ReportersWithout Borders）表示，根據康迪斯．哈拉米約親戚所言，他今年6月和去年11月曾遭到威脅，因此尋求聯邦當局保護。

根據「無國界記者」，親戚又表示，康迪斯．哈拉米約後來因為官僚手續，拒絕完成保護程序。

「無國界記者」常將墨西哥與飽受戰爭蹂躪的敘利亞、阿富汗相提並論，並列為世界上對新聞媒體最危險的國家，並表示今年先前墨西哥已有9名記者遇害。

自2000年以來，墨西哥約有100名記者遭殺害。墨西哥與毒品販運和政治貪腐有關的暴力事件猖獗，許多殺人兇手未遭懲罰。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1080825

相關文章

民眾搭車

買票、通關一手搞定　手機APP可以搭飛機、客運

▲唐從聖得「怪病」，臉腫成豬頭。（圖／翻攝唐從聖臉書）

圖／唐從聖得「怪病」腫成豬頭　大哭：看不到女兒長大！

▲高雄市長韓國瑜原訂台中行程取消。（資料照／記者郭俊暉攝）

遭酸「英文差、夜間部畢業」　韓國瑜臉書PO畢業證書反擊

更多文章

中央社 社會 / NOWnews

趁颱風後 男開推土機盜珍貴漂流木遭逮

中央社 社會 / NOWnews

川普屢喊降息 自家企業疑可年省數百萬美元利息

中央社 社會 / NOWnews

頭城搶孤13公尺飯棧 遭颱風吹倒重新豎立