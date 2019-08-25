（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）南美洲的亞馬遜森林大火還在延燒，法國海外領土部長吉拉丹及法屬圭亞那的民意代表投書媒體，呼籲建立國際基金，以對抗森林大火，並用於復育森林。

吉拉丹（Annick Girardin）及圭亞那（Guyane）的民意代表今天在「星期日報」（JDD）發表公開信表示，雨林原住民是首先受火災衝擊的群體，應創建一項不直接仰賴任何國家的國際基金，為當地民眾採取具體行動。

公開信提到，亞馬遜雨林10年來面積減少逾55萬平方公里，幾乎與法國本土面積相當，單單今年7月就損失2500多平方公里，主要在巴西境內，這意味可吸納碳的林木被毀，特殊生物多樣性也逐漸消失。

此外，公開信要求歐洲聯盟（EU）加倍擴大跨區域發展基金，用於保護生物多樣性及亞馬遜地區的發展。

法國於24日到26日在西南部城市比亞里茲（Biarritz）主辦七大工業國集團（G7）峰會，身為地主及會議主席的總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天表示，法國擁有在南美洲的海外屬地圭亞那，圭亞那境內也有雨林，因此亞馬遜雨林火災與法國有直接關聯。

亞馬遜雨林是全球最大熱帶雨林，有「地球之肺」稱號，近期在巴西境內大面積失火，各國普遍視為國際環境生態危機，馬克宏已把此事列入峰會緊急討論項目，並宣告他不支持歐盟與南美洲貿易組織「南方共同市場」（Mercosur）正在談的自由貿易協定。

南方共同市場成員包括巴西、阿根廷、烏拉圭及巴拉圭，早在2000年就開始與歐盟談判自由貿易協定，曾數度中斷，今年6月才達成原則性共識，但馬克宏8月23日表示，他認為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在環境保護的承諾上說謊，在這種情況下，法國不贊成簽署協定。

在今天的七大工業國集團峰會議程中，法國、美國、加拿大、英國、德國、義大利、日本等國領袖談到伊朗核協議、重新接納俄羅斯為峰會一員及亞馬遜雨林火災等議題。

根據法國媒體消息，各國領袖在峰會中同意儘快協助受雨林火災影響的國家。

馬克宏說，目前正與這些國家聯繫，確認需要提供的資金及技術援助；至於未來復育森林的問題，他說，有些國家會顧慮到主權，但亞馬遜雨林攸關生物多樣性及對抗氣候變遷，與國際社會都有關聯，還是必須著手行動。（編輯：郭中翰）1080825