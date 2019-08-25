（中央社巴黎25日綜合外電報導）伊朗官員今天證實，伊朗外長查瑞夫搭機抵達法國南部城市比亞里茲，七大工業國集團（G7）高峰會正在當地舉行，但查瑞夫不會與美國總統川普或美方代表團的任何成員會面。

航班追蹤網站Flightradar24及planespotters.net都顯示，伊朗政府一架飛機從德黑蘭飛抵往比亞里茲（Biarritz）。Flightradar24網站並指出，這架飛機上週曾載查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）到挪威首都奧斯陸及巴黎。

路透社報導，伊朗高級官員隨後證實，查瑞夫確已抵達比亞里茲，但他不會與出席G7峰會的川普及美國代表團其他成員見面。

這位官員又說：「查瑞夫將轉達伊朗領導層對法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）挽救2015年核協議提案的回應。」

法國官員表示，查瑞夫抵達比亞里茲後，已在峰會場邊和法國外長展開會談，討論如何緩和美國與伊朗間的緊張情勢。

川普稍早被詢及查瑞夫將抵達比亞里茲的報導時表示：「不予置評。」 比亞里茲機場在昨天至明天的峰會期間關閉。

馬克宏表示，他沒有獲得G7各國領導人正式授權向伊朗傳遞訊息，但他會繼續與德黑蘭會談。「我們昨天有討論伊朗問題，而這讓我們能確立兩個共同立場：沒有G7成員想要伊朗獲得核子彈，而且所有G7成員深深希望那個地區穩定和平。」

積極化解緊張的馬克宏擔心，2015年伊朗核協議崩解，可能點燃中東局勢引信。他23日與伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）會面，討論可能減輕危機的提案，包括放寬美國部分制裁，或提供伊朗經濟賠償的機制。他應會在G7場邊與川普討論相關事宜。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1080825