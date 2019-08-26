女性追求美麗，永遠是剛性需求。張華禎帶領玩美移動，讓科技與美妝結合，連歐美彩妝品牌大廠都埋單。

「魔鏡、魔鏡，你能讓我變得更美麗嗎？」這在以前是個夢想，但現在夢想已經成真。站在玩美移動App的智慧美妝鏡前，你可以瞬間改變妝容。玩美移動公司成立至今短短4年，應用程式全球下載量達7.5億，與超過兩百家廠商合作，包括雅詩蘭黛、萊雅等歐美大廠都在其中；更受矚目的是，將引進電子商務相關的投資夥伴，結果很快就會揭曉。

帶領玩美移動一路從零開始的，是總經理張華禎，過去10多年來，張華禎與先生黃肇雄（訊連科技董事長），將訊連科技推向國際、打造成為知名品牌；之後又帶領百名員工，成立玩美移動。

談起從硬邦邦的科技產品轉向數位美妝，張華禎說，「2014年的時候，我常到矽谷跟上海，當時就有感覺，智慧型手機最終一定會取代PC。」訊連是多媒體影音軟體服務的領導廠商，張華禎一直在想怎麼把技術應用在手機裡。訊連的技術需要強大的運算能力，在PC上處理器很強，軟體可以發揮所有的功能，「但在手機上，由於iPhone 5之前的處理器不夠強大，這麼棒的技術卻沒有辦法在這個承載物上凸顯出來。」

當時大家都知道，PC雖然不會死，但不會再大成長了，訊連也一直被問：下一步是什麼？投資人也問商業模式是什麼？怎麼收錢？張華禎說，沒有商業模式，一切都免費。因為那個年代雖然有人是付費的，但付費一定不會做大，如果量體不夠，很難從量變到質變。「接下來如何讓女生更漂亮？就開始化妝吧！」

到了iPhone 5時代，除了處理器愈來愈強，還有一個特點就是前鏡頭、自拍時代正式來臨。「我自己就很愛拍，」當時台灣在App還是一片沙漠，張華禎認為，App一定要常常被使用，才有成為商業模式的可能性。例如溝通聯繫的像LINE，不然就像遊戲，有空沒空就玩一下，再來就是照相。



當年修圖App都在中國，張華禎也有下載，但是都得先拍照，再修圖、美肌一下才能分享出去。她心想，以訊連的技術應該能做得更好，「與其每次拍照還要再進去後製，訊連搞video這麼多年了，有沒有機會讓女孩直接看鏡子就能美？那個時代還沒有人做，我們就做出來了。」於是「玩美相機」App上架，從鏡頭看就很美，夠美了再拍照。「結果很多人下載，證明我的假設是對的，女生追求美這件事，永遠是剛性需求。」

從自然美、素顏美，走上化妝之路，在技術上可是一大門檻。使用者只要打開相機，不需要按下快門，就能自動抓取五官，呈現出完整妝容，但隨著人動來動去，一直變換表情，妝容都要能跟緊五官，這需要同時結合影片與相機技術。而且，App有一個特性，就是一鍵下載很快，一鍵解除安裝也很快。「App的世界，要一直讓使用者看到新的東西，讓他們覺得你有在進步，才會被留下來。」

推出了這個App後，下載人數直線往上衝，除了美國，連俄羅斯、巴西這些化妝大國也都相當捧場。當時玩美彩妝的電腦版是計畫1年1個版，那個年代已經算很快了，現在App是3個禮拜給1版，但中間要怎麼給女孩新東西？就出各種妝容look讓女孩每天都有新東西可以試，現在已經有上千個look了。

見證玩美的App下載從零到7.5億次，資深行銷經理Tony回憶，當年張華禎給他們1000萬下載數的目標時，實際下載數都還不到100萬。尤其那時候訊連的工程師從做power DVD變成要做化妝，工程師哪裡懂化妝呢？張華禎還請彩妝老師來教工程師，必須對眼影、睫毛、口紅甚至材質等有深入了解，到最後，工程師們還會拿著鏡子自己化妝。

有一天張華禎對著手機使用新look，覺得很開心，但旁邊就放著1個真的鏡子，一回頭看竟然差這麼多，「是不是可以讓女孩玩了之後，還可以知道哪裡能買得到？」當時玩美移動還在訊連公司內部，業務大部分都是男生，客戶也都是惠普之類的科技大廠，張華禎告訴他們，想請他們找美妝品牌，像萊雅、雅詩蘭黛等等。

張華禎認為，玩美移動因為商業模式、客戶層都太不一樣了，尤其是新創的事業體，在同一家公司資源有一定先後順序分配，於是玩美移動就從訊連獨立出來。

剛好不少對數位發展有興趣的國際美妝品牌，開始找上玩美移動，當時都還是免費的，只要把牌子放到App裡面，張華禎就很開心了。她開始到處拜訪品牌商，光是2016年她就飛了紐約、巴黎19次，最後她在巴黎見到品牌總部的高層，她介紹玩美移動是誰？有什麼技術？想把公司帶到哪裡？「對他們來說，我們是no body，就像去參加考試一樣。」

張華禎告訴對方，「我要做的是AR（擴增實境）的社群平台，我要做一個beauty facebook！」品牌商說，你準備好了嗎？1次要上就46個國家一起上。當時玩美移動還沒有1個雲端的後台，對方給她6個月，「我回台灣跟夥伴們說，做1個後台讓廠商自己上產品、上妝容，3個月後真的做出來了。我們應該是第1個做出後台的彩妝App。」

到了2016年4月，張華禎回憶，玩美移動開始要收費，都是為了存活，「雖然我們有技術，但技術對他們來講是全新的東西，從我在2015年完全不敢講AR，到現在大家對AR琅琅上口，一路上很刺激也好玩。」

沒有1個平台，蒐集不了數據。玩美去年開始投資AI，AI+AR是一個大突破，讓玩美從彩妝又轉到了肌膚檢測。此外，品牌大廠也認為粉底產品是很大的市場，但很難介紹對的顏色給客戶。玩美又開始研究，「像是燈光就很難控制。我們現在已經將膚色分為8900萬種膚色，自動幫你配到最適合的顏色，沒有AI是做不到的。」

張華禎分享，進入新的領域，她有幾個心法。第1個就是「板塊理論」，每個板塊都不會永久在水面上，但會有新的浮上來，你要決定跳哪個？跳了會不會贏？

第2個是「叢林理論」，新的市場就像1個個叢林，就要像小兔子一樣敏捷，在象群腿下找活路。就像大公司雖然有錢，但不可能做到這麼細，她整家公司就是在做這1件事，一定要跑得比大公司快。另1個就是「保齡球理論」，你在打保齡球時，不需要打到全部的瓶子，只要打到1個對的瓶子，就全倒了。