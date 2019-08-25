（中央社法國比亞里茲25日綜合外電報導）美國總統川普今天強調，在本屆7大工業國集團（G7）峰會上，他和其他領袖相處融洽。但在美中貿易戰、伊朗、北韓和俄羅斯等議題上，川普和西方盟國卻呈現意見不合。

●美中貿易戰

川普在離開華府前，將他和北京間的關稅戰升級。他23日宣布對價值5500億美元的中國貨品提高5%關稅，並要求美國企業退出中國。全球前兩大經濟體間的貿易戰加劇，嚇壞金融市場。

英國首相強生（Boris Johnson）昨天對貿易保護主義蔓延表達疑慮。他說，支持關稅懲罰的人，「恐怕會招致外界怪罪造成全球經濟走軟」。強生今天和川普進行雙邊會談時還說：「我們大致上支持貿易和平，可能的話也會緩和（貿易衝突）。」

當記者詢問川普，G7盟國是否要求他緩和與中國的貿易對峙，川普回答說：「我認為他們尊重這場貿易戰。」

●伊朗

在法國比亞里茲（Biarritz）舉行的本屆G7峰會上，川普似乎不理會法國為了調解美國和伊朗關係所做的努力。他表示樂見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為緩和緊張情勢和德黑蘭接觸，但他仍會繼續採取自己的行動。

自從川普帶領美國退出2015年達成的伊朗核子協議，並恢復對伊朗實施經濟制裁措施，歐洲國家領袖一直難以緩和美國和伊朗間持續升溫的對抗。

法國表示，G7國家領袖已同意由馬克宏召開協商，並將訊息轉達給伊朗當局。但曾主張對伊朗採取施加最大壓力政策的川普，則和這項提議保持距離，表示自己甚至沒參與過討論。

●北韓

針對北韓一系列發射短程飛彈的嚴重性，川普似乎和日本首相安倍晉三意見相左。重視和北韓領導人金正恩關係的川普在記者會上說，這些行動並未違反協議，也和其他國家目前行為相同。但站在一旁的安倍卻直言，這些行動違反聯合國（UN）決議。

●俄羅斯

另一方面，川普呼籲讓俄羅斯重新加入全球經濟先進國家集團，也在會中遭遇反對。俄羅斯原本屬於8大工業國集團（G8），但因侵吞原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea），並支持烏克蘭東部工業區唐貝斯（Donbass）的反基輔勢力，而在2014年遭逐出集團。

英相強生透露，G7國家領袖對於俄羅斯議題有過「熱烈」討論，而川普被問到讓莫斯科重返集團是否有進展時回答：「還在努力中。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080825