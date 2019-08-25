（中央社巴西維洛港25日綜合外電報導）巴西今天出動2架C-130力士型運輸機，以協助撲滅肆虐部分亞馬遜雨林的森林野火。然而，在巴西全國各地針對野火問題展開抗議前，又有數百起新的火勢在亞馬遜雨林燃起。

法新社報導，濃煙覆蓋巴西西北部宏東尼亞州（Rondonia）首府維洛港（Porto Velho）。巴西國防部表示，在全球因多年來最嚴重的森林大火嘩然之際，運輸機已開始朝宏東尼亞州失火雨林投下數千公升的水。

巴西與玻利維亞接壤的大片偏遠地區也遭受大火吞噬，當地濃煙直沖天際，加劇了全球最大雨林區的空氣汙染問題。

專家表示，長達幾個月的乾季期間，農民增加焚林整地的次數，將土地改為可種植農作物的田地或可放牧的草原，加重亞馬遜雨林今年慘遭祝融的情況。

46歲的阿摩林（Deliana Amorim）在維洛港告訴法新社：「每年情況變得越來越糟，今年濃煙問題已經非常嚴重。」維洛港擁有50萬居住人口。

官員表示，包含宏東尼亞州在內至少7個州都要求軍方支援，而巴西當局已在亞馬遜地區派駐超過4萬3000名部隊，他們準備對抗亞馬遜的森林野火。

亞馬遜雨林遭野火侵襲，引發國際社會公憤。七大工業國集團（G7）峰會正在法國南部度假勝地比亞里茲（Biarritz）舉行，這個問題也成為與會各國領袖關切的議題。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，G7各國領導人同意，要「盡快」援助受亞馬遜雨林巨大野火影響的國家。

在G7峰會舉行前，馬克宏呼籲各國領袖就肆虐世界最大雨林的野火議題，召開緊急會談，並誓言要採取「具體措施」解決問題。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080826