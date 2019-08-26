（中央社記者姜遠珍首爾26日專電）南韓青瓦台表示，總統文在寅將於9月1日至6日訪問泰國、緬甸、寮國。文在寅也藉由這一次巡迴訪問，提前完成任內訪問東協10國的承諾。

南韓聯合新聞通訊社指出，文在寅2017年11月出席東亞峰會訪問菲律賓，承諾在任內訪問東協10國。

青瓦台發言人高旼廷25日在記者會表示，總統文在寅將透過此次巡迴訪問提前完成任內訪問東協10國的承諾，並為未來南韓與東協特別峰會、南韓與湄公河流域國家峰會建立合作基礎。

文在寅將於9月1日至3日訪問泰國，並將與泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）舉行會談，加強雙邊實質合作。

南韓與東協特別峰會、湄公河流域國家峰會將於11月25日至26日在釜山舉行，而泰國是今年東協輪值主席國，文在寅將特別敦請泰國給予支持。

9月3日至5日，文在寅接下來赴緬甸進行國是訪問，並與國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）舉行會談，以及會晤總統溫敏（Win Myint），就兩國關係發展交換意見。

文在寅預計9月5日、6日訪問寮國，會晤國家主席本揚‧沃拉吉（Bounnhang Vorachith）和總理宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）。（編輯：王永志）1080826