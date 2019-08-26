（中央社台北26日電）「占中運動」發起人之一戴耀廷今天指出，反對「逃犯條例」修例事件的根源，在於港人期望落實「雙普選」。不論事件最終以任何形式結束，民主運動都不會完結，只是形態和爆發程度不同。

15日甫獲保釋出獄等候上訴的戴耀廷，今天早上在香港商業電台接受訪問時，作以上表示。他因為發起占中被判入獄16個月。

「雙普選」是指香港行政長官及立法會兩項選舉全面實行普選。

戴耀廷說，反修例事件是香港民主運動的重要階段，現在問題已非政府是否撤回修例，而是為何政府會提出修訂逃犯條例，又在社會強烈反彈後仍沒有問責。

他認為，反送中運動根源在於香港人期望落實雙普選，不論事件最終以任何形式結束，民主運動都不會完結，只是形態和爆發程度不同。

戴耀廷強調，如果不處理根本問題，即使現在成功止暴制亂，下一波抗爭可能很快又出現，而且更頻密。

對於香港警察被示威者敵視稱為「黑警」，戴耀廷則說，他曾經為警隊等紀律部隊提供法律培訓，認為香港警員質素相當高，但現在警察成為磨心，被迫與抗爭者對立；他即使有時見到警員做得不好，也明白和體諒他們，不會稱他們為「黑警」，也不會用粗言辱罵他們。

戴耀廷20日在港媒撰文表示，香港在殖民統治時期已受西方文化所感染，並因資訊高度自由，孕育出一股非常強烈的民主訴求。這股爭取民主的抗爭力量由2003年的反23條運動，到2014年的雨傘運動（占中），至現在的反送中運動，慢慢凝聚起來，雖被不斷打壓，反有更多港人明白民主對香港未來的重要性，顯得非常堅韌、多元及多變。

他表示，香港雖已成為中共治下的特別行政區，但仍能保持追求民主自由的心，在此關鍵時刻，港人能起來頂住中共專制統治之魔爪。在未來的一段日子，即使中共膽敢派兵鎮壓香港的民主抗爭運動，但怎也不能撲滅在香港的民主之火。

文章稱，「香港會繼續成為中共政權刺背之芒，雖小卻有可能在未來日子帶來中國的變天」。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1080826