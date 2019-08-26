（中央社記者康世人新德里26日專電）印度空軍美洲虎戰機（Jaguar）曾在印巴衝突中立下戰功，不過，80架美洲虎戰機引擎升級計畫因耗時過久且成本太高，印度空軍取消升級計畫。

一名資深印度國防人士告訴印度人報（The Hindu），由於美洲虎戰機引擎的設計與開發要耗費6年時間，而且之後還要花更多年的時間去修改戰機，所以有關升級美洲虎戰機引擎的計畫已取消。

這項美洲虎戰機引擎升級計畫，需要耗資2670萬美元（約新台幣8.3億元），且每架戰機改裝升級版引擎還要斥資約280萬美元。

這名人士說，印度空軍已決定從2023年起開始汰除早期升級過的美洲虎戰機，且汰除計畫將延續至2038年，所以沒有立即更換引擎的必要。

印度空軍目前擁有116架美洲虎戰機，曾一度計畫以更強大的漢威公司（Honeywell）F-125IN引擎為80架美洲虎戰機升級改裝，但計畫不斷延後，且成本大增，導致印度空軍放棄這項計畫。

美洲虎戰機是英國和法國1964年聯合開發的雙引擎多用途輕型攻擊機，印度1970年代先向英國少量租用，之後成為這款戰機的最大客戶。

美洲虎戰機在1999年的印度與巴基斯坦卡吉爾衝突（Kargil War）中，立下轟炸巴軍的戰功，加上戰機可靠性，因而被印度空軍做為「深度穿透攻擊機」，並曾一度與幻象2000被視為印度空軍可執行空中核子攻擊的少數戰機之一，扮演關鍵角色。

但隨著美洲虎戰機的老舊，印度空軍過去幾年從其他使用美洲虎戰機的國家購買舊的戰機機身作為備件，並在他國技術支援下，由國營印度斯坦航空公司（HAL）為美洲虎開發DARIN-III新型航電系統，讓美洲虎戰機擁有新型雷達、電子戰配件、智慧多功能顯示器及新的航電與攻擊系統。

不過，美洲虎戰機航電升級工作比原訂計畫落後了好幾年。印度官方消息人士表示，將有56架美洲虎戰機升級採用DARIN-III系統，預定在2024年完成所有的升級工作。

此外，印度也將為美洲虎戰機裝備歐洲飛彈製造商MBDA的新型先進短程空對空飛彈（ASRAAM）。

印度正考慮採購更多蘇愷30（Su-30MKI）戰機，取代逐步汰除的美洲虎戰機。（編輯：周永捷）1080826