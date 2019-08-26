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（中央社日內瓦26日綜合外電報導）伊朗媒體今天引述政府發言人的話報導，伊朗已出售Adrian Darya油輪的石油，而油輪船東將決定船隻的下一個目的地。這艘油輪先前遭直布羅陀扣押數週後獲釋。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，伊朗政府發言人並未指明石油的接收者。直布羅陀本月18日釋放Adrian Darya油輪後，美國表示將盡可能採取一切行動，阻止Adrian Darya違反美國制裁禁令，向敘利亞出售石油。

英國皇家海軍陸戰隊（British Royal Marines）7月4日懷疑伊朗油輪Grace 1（即Adrian Darya）運送石油到敘利亞，因而將其扣押。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的Eikon船運數據今天顯示，Adrian Darya的行駛目的地已不再跟上週末一樣登記為土耳其。Adrian Darya是華盛頓和德黑蘭當局形成對峙的核心關鍵。

另外，伊朗國營的「新聞電視台」（Press TV）今天報導，德黑蘭當局已派遣一艘配有遠程巡航導彈系統的海軍驅逐艦至亞丁灣（Gulf of Aden），以提供通過此區的伊朗船艦安全保障。

海軍驅逐艦將在後勤支援船和直升機航空母艦的陪伴下前進。「新聞電視台」將這艘海軍驅逐艦描述為伊朗最先進的驅逐艦。（譯者：李宛諭／核稿：陳昱婷）1080826

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