（中央社記者石秀娟雅加達26日專電）印尼預計2024年開始遷都，新首都位於婆羅洲東加里曼丹省兩縣境內，具有天災風險低、位處印尼群島中心等5大優勢。印尼將繼續發展雅加達，成為區域及全球的商業中心。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天在記者會上宣布，新首都在東加里曼丹省（East Kalimantan）北佩納揚巴塞爾縣（Penajam Paser Utara）與庫台卡塔內加拉縣（Kutai Kartanegara）境內。他沒有透露明確地點。

陪同出席記者會的東加里曼丹省長伊斯然（IsranNoor）隨後表示，新都將在北佩納揚巴塞爾縣的瑟巴庫區（Sepaku）及庫台卡塔內加拉縣的三波加區（Samboja）。

這兩區在海港巴里巴伴市（Balikpapan）附近，約在東加里曼丹省首府三馬林達市（Samarinda）以南約120公里。

印尼媒體報導，佐科威選擇新都的5大理由是：1、受水災、地震、海嘯、森林火災、火山爆發及土石流等災害的風險低；2、地處印尼中心的戰略位置；3、附近有已都市化的巴里巴伴市及三馬林達市；4、基礎建設相對完整；5、約18萬公頃的土地為政府所有，不會有徵收私有地遭遇的困難。

佐科威說，他任內對遷都議題深入研究，尤其是近3年，結果顯示這是最理想的新首都地點。

印尼媒體報導，明年底前將開始新都的建設工程，希望2024年起能分階段遷都。今年4月獲勝連任的佐科威將於10月上任，5年任期將在2024年屆滿。印尼政府預估遷都將耗費約466兆印尼盾（約新台幣1兆27億元），其中約10%的經費由公務預算支應，大部分工程希望能以鼓勵公、民營合作的方式達成。

東加里曼丹省位於婆羅洲（Borneo）中部東側，東面隔海與蘇拉威西島相望，境內遍布熱帶雨林，是紅毛猩猩等瀕臨絕種及印尼特有珍稀動物的故鄉。據估計，近3成的雨林已因紙漿及棕櫚油業的開發而遭破壞。

印尼稱婆羅洲為加里曼丹島，位於該島中南部的加里曼丹是印尼領土，北部則分屬馬來西亞及汶萊管轄。

印尼人口約2億6000多萬，其中約2/3集中在爪哇島上。雅加達人口近1000萬，加上近郊通勤的人數，大雅加達地區有近3000萬人，約占爪哇島1/6到1/5人口。

佐科威多次表示，遷都目的在促進印尼區域均衡發展。他今天說，不論從人口密度、交通阻塞、污染和水資源問題來看，「我們都不能再讓雅加達和爪哇島的負擔過重」。

地層下陷是雅加達另一個嚴重的問題。

法新社先前報導，雅加達有些地區地層下陷一年達25公分，是全球主要濱海城市平均下陷速度的兩倍，雅加達部分地區低於海平面4公尺，改變的地貌難以恢復，專家預估，若不改善，至2025年雅加達有1/3面積會沉入大海。

關於地層下陷問題，佐科威7月接受美聯社專訪時表示，將在雅加達周圍興建巨型堤防，避免低窪地區被海水入侵。

佐科威今天未提及雅加達地層下陷的問題。

印尼羅盤報（Kompas）報導，佐科威說，雅加達不會因遷都而被遺忘，發展雅加達仍是政府的優先工作，期盼雅加達成為區域或全球的商業、金融、貿易和服務業中心。

佐科威說，雅加達省政府預計要投入571兆印尼盾發展大雅加達地區基礎建設的計畫將繼續進行，現在已進入技術層面的討論，很快會準備好，開始實施。（編輯：郭中翰）1080826