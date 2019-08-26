（中央社倫敦26日綜合外電報導）促進區域均衡發展，解決首都雅加達人口過多的問題，印尼總統佐科威今天宣布遷都。包括巴西、緬甸、奈及利亞與象牙海岸等國也曾因人口增加與發展需要，興辦遷都大計。

●緬甸

根據英國廣播公司（BBC）的報導，緬甸首都奈比多（Nay Pyi Taw）面積至少是倫敦的4倍，人口卻很少，這座城市自2005年至今只有短短10餘年歷史，由當時的緬甸軍政府在這塊平原所打造。

城市名奈比多意指「國王的座位」，至於為何當時軍政府把首都從最大城仰光遷都至深入內陸370公里的地方，至今原因不明。

緬甸新聞部長當時曾說，奈比多是個戰略要衝，不過分析家對此抱持懷疑，他們表示，有可能是軍政府擔憂外國入侵，或者希望對於邊境少數族裔有更多控制。

另有人則指出，緬甸惡名昭彰行事神秘的領導人只是複製前殖民時代國王的作風，這些國王根據算命師的建議打造新的城鎮和宮殿。

奈比多具備經完善都市計畫的特徵，包括從議會到總統府的道路是20線道，但幾乎沒有車流，林蔭大道兩旁是耀眼的購物中心和門可羅雀的豪華酒店，有座野生動物園，以及至少3座體育場，不同於緬甸其他地區，這裡24小時供電。

●奈及利亞

直到1991年，奈及利亞最大城拉哥斯（Lagos）仍是首都，至於遷都至阿布加（Abuja）有許多原因，首先是阿布加地理位置在奈國中部，遠離海岸。

從奈及利亞東北部城市邁杜古利（Maiduguri）至拉哥斯1600公里，往昔走陸路需要約兩天的時間，而阿布加則近得多。

拉哥斯是非常擁擠的城市，號稱是撒哈拉以南非洲人口最多的大城，這也是自拉哥斯搬離的原因之一。

阿布加在政治和種族上也更中立。約魯巴（Yoruba）控制著拉哥斯，而伊博族（Igbos）主要分佈在奈及利亞的東南和西北部，1967年至1970年間，奈及利亞飽受比弗拉戰爭（Biafra War）的蹂躪，當時伊博族試圖脫離奈及利亞。

拉哥斯是自然而然發展至如今規模，而阿布加是奈及利亞首個經都市計畫打造的城市，拉哥斯因交通壅塞而聲名狼藉，在阿布加，自始道路就設計得很寬闊。

國家文化研究所、最高法院、國民議會和總統府都在阿布加，不過許多聯邦機構仍暫留在拉哥斯。

●巴西

另據「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，由於往昔仰賴糖的進出口貿易，巴西首都曾是鄰近許多最大農作物產地的城市薩爾瓦多（Salvador），不過到了1763年，黃金帶動經濟的發展，於是巴西遷都至主要的礦區里約熱內盧（Rio de Janeiro），目前遷入的首都則是取決於地理位置的因素，里約熱內盧位於巴西的南部海岸，所以打造更接近國家中心位置的新首都，一切都是從頭開始。

從1956年至1960年，歷時41個月新首都巴西利亞（Brasilia）大功告成，俯視這座城市看起來有點像一架飛機。尼麥爾（Oscar Niemeyer）是其公共建築的首席建築師。他的作品包括獨特的巴西利亞大教堂（Cathedral of Brasilia），16根90噸重柱子和一座66英尺高鐘樓是這座教堂的特色，入口是經由地下通道，教堂內部有3個由鋼索懸掛的天使，同類型的建築和企業坐落於同一處，首先映入眼簾是一整排飯店，接著是超市，然後是工廠等。

巴西利亞成長非常快速目前有人口300多萬，在拉丁美洲主要城市中，巴西利亞的人均國內生產毛額（GDP per capita）最高，這個成功的轉變激勵許多國家起而效尤。

●象牙海岸

1983年，雅瑪索克羅（Yamoussoukro）成為象牙海岸的首都。

雅瑪索克羅是已故總統伍弗布尼（FleixHouphouet- Boigny）的故鄉，藉此刺激象牙海岸中部地區的發展。

然而，如同坦尚尼亞（Tanzania），象牙海岸許多政府部門和大使館仍留在前首都阿必尚（Abidjan）。

●南韓

南韓則是在2012年舉行行政新都「世宗市」的啟用儀式，許多政府機關遷至世宗市辦公，當時曾遭批評推行行政新都的計畫是受政治因素驅使。

而打造行政新都則是著眼於區域平衡發展，舒緩首都首爾的壅塞，因南韓將近一半人口集中在首爾與附近的衛星城市。

世宗市位於首爾南方120公里，當時南韓政府預估，至2015年前將有16個部會與20個中央政府辦公室遷入，屆時將有1萬多名公務員在世宗市辦公。

不過總統府青瓦台、外交部、國防部與國會等約10個政府機關仍留在首爾。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1080826