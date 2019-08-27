現今的社交，無不圍繞於手機APP，想認識新朋友、找尋脫單良緣，交友軟體更搭著科技熱潮，成為時下年輕男女媒合新寵，各家交友平台各出奇招吸引使用者，為了打造更接近真實的交友環境，有APP業者主打嚴格的審查機制，搭配AI辨識系統，讓交友不再是場詐欺遊戲。

隨著生活習慣改變與網路科技日新月異，交友軟體成為當今人們拓展人脈上重要的一環，但是聽到「交友軟體」大家的第一印象總會是照騙、盜圖、聊天機器人等負面評價，有鑑於此，有APP業者採超嚴格審查機制，如AI辨識系統，阻絕亂象。

今年剛上架的Omi，對於高顏值的審核標準，其嚴謹程度，可說是APP界的FBI。建立信任友善環境、專找照騙、遮臉、墨鏡、寵物，替使用者守住第一關，大力提升用戶顏質，就算只是瀏覽，也能純粹賞心悅目。

各家大打審核牌，試圖振興交友APP的困境，而中國大陸發行的「探探」，推出「人像交叉辨識系統」，在上傳頭像後，還得如過海關一樣，做真人臉部驗證，為用戶打造一個更安全的交友平台。

來自日本的Paris派愛族，則透過篩選功能，找出與自己興趣相似和價值觀的對象，主推與對方傳訊息前必須經過證件、年齡確認，還有24小時監控，並利用人工智慧審核訊息內容及個資，提高用戶的信任。

隨著科技進步與越發忙碌的上班生活，交友圈不斷縮小，開啟了交友軟體的新市場，但同時也衍伸出假身份、假照片等問題，透過AI智能，搭配人工審核，讓網路交友更能融入真實生活，增進彼此的距離。