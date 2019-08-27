為國爭光！彰化縣田尾國小女子巧固球隊，日前代表台灣遠征新加坡參加「FITB世界盃青少年巧固球錦標賽」，校長王錦鴻說，面臨經費短缺，經校方與家長苦籌經費40萬元，才能代表國家比賽，小將們不負眾望，奪得U12女子組冠軍，也是第4次在世界盃摘金。

田尾國小發展巧固球運動超過30年，從1992年參加全國中正盃、師生盃競賽，女子組均能從其一競賽拿下冠軍，26年來冠軍寶座不曾被撼動過，因此年年皆有機會獲得出國參賽的機會，惟巧固球在國內並非重點扶植運動，相關資源有限，校方只能靠募款，才能提供小選手出國競賽。

田尾國小今年同樣在世界盃巧固球錦標賽U15女子組奪得冠軍，教練張伯維說，巧固球比賽規則不能碰撞、阻擋，又稱「君子球」，透過傳接球技巧求勝，身高體型較沒有限制，但學生的速度、協調性與立定跳能力則相當關鍵，隊中也有不少鉛球、跳遠選手。

校長王錦鴻表示，巧固球並非亞奧運項目，雖然學校連年得冠，但出國競賽機會只有4次，因今年主辦國在新加坡，不在歐洲，每位選手只需負擔3萬5千元經費，扣掉自籌1萬5，校方還得為14位選手募款40萬元經費，小鄉小校差點難產，但仍有學生因無法負擔自費費用放棄出國的機會。

王錦鴻說，其實這群小選手多來自鄉下，參與國際賽是難得的經驗，不過每當面對出國經費問題時，就得天人交戰，今年幸好在縣府、外交部、縣議員劉淑芳、田尾鄉公所、農會等支持得以成行，希望政府能適時有獎勵金挹注鼓勵選手，讓球隊穩定經營。

彰化縣府教育處說，縣內學校若培育出「全中運」第一名選手，每人每項補助該校1萬5千元， 選手獎金則依名次有1萬5千元到2千元不等，另有「體育嘉年華」針對非體育班學生舉辦跳繩、跳高、踢毽子等競賽項目，但巧固球並非亞奧運項目，目前才未列在縣內獎勵辦法內。