田尾國小巧固球隊
▲巧固球比賽規則不能碰撞、阻擋，又稱「君子球」，透過傳接球技巧求勝。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.27）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

為國爭光！彰化縣田尾國小女子巧固球隊，日前代表台灣遠征新加坡參加「FITB世界盃青少年巧固球錦標賽」，校長王錦鴻說，面臨經費短缺，經校方與家長苦籌經費40萬元，才能代表國家比賽，小將們不負眾望，奪得U12女子組冠軍，也是第4次在世界盃摘金。

▲田尾國小女子巧固球隊代表台灣遠征新加坡參加「FITB世界盃青少年巧固球錦標賽」，奪得U12女子組冠軍。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.27）

田尾國小發展巧固球運動超過30年，從1992年參加全國中正盃、師生盃競賽，女子組均能從其一競賽拿下冠軍，26年來冠軍寶座不曾被撼動過，因此年年皆有機會獲得出國參賽的機會，惟巧固球在國內並非重點扶植運動，相關資源有限，校方只能靠募款，才能提供小選手出國競賽。

▲巧固球未列在縣內獎勵辦法，田尾國小出國比賽只能四處向外募款。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.27）

田尾國小今年同樣在世界盃巧固球錦標賽U15女子組奪得冠軍，教練張伯維說，巧固球比賽規則不能碰撞、阻擋，又稱「君子球」，透過傳接球技巧求勝，身高體型較沒有限制，但學生的速度、協調性與立定跳能力則相當關鍵，隊中也有不少鉛球、跳遠選手。

校長王錦鴻表示，巧固球並非亞奧運項目，雖然學校連年得冠，但出國競賽機會只有4次，因今年主辦國在新加坡，不在歐洲，每位選手只需負擔3萬5千元經費，扣掉自籌1萬5，校方還得為14位選手募款40萬元經費，小鄉小校差點難產，但仍有學生因無法負擔自費費用放棄出國的機會。

王錦鴻說，其實這群小選手多來自鄉下，參與國際賽是難得的經驗，不過每當面對出國經費問題時，就得天人交戰，今年幸好在縣府、外交部、縣議員劉淑芳、田尾鄉公所、農會等支持得以成行，希望政府能適時有獎勵金挹注鼓勵選手，讓球隊穩定經營。

▲田尾國小女子巧固球隊小將們不負眾望，奪得U12女子組冠軍，也是第4次在世界盃摘金。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.27）

彰化縣府教育處說，縣內學校若培育出「全中運」第一名選手，每人每項補助該校1萬5千元， 選手獎金則依名次有1萬5千元到2千元不等，另有「體育嘉年華」針對非體育班學生舉辦跳繩、跳高、踢毽子等競賽項目，但巧固球並非亞奧運項目，目前才未列在縣內獎勵辦法內。

相關文章

嘉義長庚醫院林志鴻院長(2排中)、許維修主任(2排右2)、王定中醫師(2排右)及旭光何光明校長(2排左2)、陳泰吉教練(2排左)與榮獲全中運12面金牌的優秀空手選手。

長庚醫以科學專業神助攻　旭光選手摘12金牌

video

問全中運快閃韓國瑜回划龍舟　議員傻眼：怎麼講到端午節

video

影／「金」厲害　員林農工全中運獲4金　成績亮眼

更多文章

失智老人重組記憶拼圖

影／得憶園滿周歲　失智老人重組記憶拼圖

中州盃分齡籃球賽

影／中州盃分齡籃球賽登場　189支隊伍尬球技

炙熱火鳳凰

影／消防小尖兵闖關　炙熱火鳳凰挑戰登場