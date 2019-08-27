歷經近兩個月的《六都電競爭霸戰》最終王者終於出爐！由新北代表隊 AHQ Fighter成功以3:1擊敗去年冠軍MachiX，收下2019「六都電競爭霸戰」總冠軍，並從副總統陳建仁手中接過冠軍獎盃。永慶房屋除贊助2019《六都電競爭霸戰》外，更喊出「決戰時刻真英雄，先誠實再拚戰」為選手加油！

翻轉房仲業工作模式！《永慶大聯盟》上線中

不僅贊助六都電競賽，永慶房屋為增加經紀人的工作效率和趣味性，還打造了《永慶大聯盟》，經紀人上班打開電腦，面對的不是死板板的作業系統，而是登入如遊戲般的《永慶大聯盟》，工作就是組隊團戰闖關，完成一項項任務，過程中還能累積「永者幣」換實質獎勵，如同置身真人實境的遊戲中！

該公司人資部經理進一步表示：「我們早已實踐『彈性工作８小時』制度，更在多年前就打造遊戲化環境，並推出《永慶大聯盟》遊戲平台，成功打造聰明工作、健康生活的職場！翻轉房仲刻板印象高勞力工作模式」。

《永慶大聯盟》如遊戲般的設計，吸引《六都電競爭霸戰》主持人小熊到永慶房屋的攤位上合照，引發現場民眾的熱烈討論！甚至在《六都電競爭霸戰》中場休息時，主持人小熊與現場觀眾互動時更特別提到永慶房屋工作不僅前9個月每月保障5萬元、彈性工作8小時，還有《永慶大聯盟》讓工作就像推塔，讓小熊還開玩笑的說：「我先放下麥克風，去永慶工作了啦！」

組隊團戰 工作表現戰友力挺

房仲經紀人江婉君對《永慶大聯盟》中團隊合作感受最深刻。她表示:《永慶大聯盟》跟《英雄聯盟LoL》一樣，都強調組隊團戰，每個人都是成功的重要角色。我加入公司才一年，剛開始我在《永慶大聯盟》是1A投手，就像是《英雄聯盟LoL》中的「輔助角色」，協助團隊「推塔」。而在教練(店長)的帶領下，現在我已經從1A投手晉升為2A投手，背負更多的責任。

「《永慶大聯盟》的組隊團戰制度，不僅讓我的工作更容易上手，更棒的是，每天登入《永慶大聯盟》，就可以清楚看到每個任務解除後可獲得的「永者幣」，讓我在新人時期，不僅有清楚的工作任務，還有很多額外獎勵可以拿！」江婉君分享。

你的夢想我來撐 業界最優就業方案

永慶房屋贊助「六都電競爭霸戰」，不僅是因為許多同仁是玩家，希望以不同的形式支持同仁的興趣，更看到年輕人在電競比賽中為夢想奮戰，大家憑實力展現『先誠實再拚戰』的精神，為自己與團隊爭取榮耀，與公司的組織文化非常相似。業者說明：我們的工作環境跟《英雄聯盟LoL》一樣，都是強調團體合作，為每個人分配最擅長、最適合的站位，在團隊合作中幫助同仁完成任務！最重要的是，只要肯努力、有實力，就能成功！

不僅有遊戲般的工作環境，業者透露：我們還提供業界最優就業方案，提供房仲新人前九個月每月五萬元的保障、「彈性工作8小時」制度、每年提供每位經紀人每人最高250萬的「幸福成家基金」、「海外旅遊獎勵」等，希望提供年輕人一個追夢圓夢的舞台。歡迎年輕人一起來加入《永慶大聯盟》陣營！除了第一線經紀人外，也歡迎程式設計師、3D動畫師加入，為經紀人設計更有趣的遊戲平台，讓工作更有效率及樂趣！