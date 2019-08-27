（中央社東京27日綜合外電報導）美國總統川普26日談到美國正在研究對進口汽車加徵關稅時說：「（對日本）現階段不考慮」；但他也說，「如果我想的話，將來還是可以加徵」，表達牽制日本的看法。

日本讀賣新聞報導，川普與日本首相安倍晉三在25日領袖會談上，對新的日美貿易協定達成大致協議。可能因為這個困素，川普說：「達成協議（是不加徵關稅）的其中一個理由。」

但是，川普再度對美國對日本貿易鉅額出超表達不滿，強調有必要進行改正。

日美雙方都以9月底簽署新的貿易協定作為目標，在接下來進入最後階段的作業中，日本能不能得到美國保證不追加關稅將成關注焦點。

日本產經新聞報導，川普26日展現了9月下旬簽署新的日美貿易協定的自信，但也強調「美國有各式各樣的牌可以打」，暗示只要日本拒絕簽署協定，有可能考慮以加徵日本汽車關稅來因應。

日本汽車銷往美國通常會課徵2.5%關稅，日本政府在貿易談判時，用同意對美國開放農產品市場，希望換取美國同意撤除對日本汽車所課關稅。

不過，川普談到此事時反問，「為什麼有這樣的事？」否定這樣的說法。

美國政府基於貿易擴張法232條，認為汽車及其零組件進口有威脅安全保障之虞，研究加徵最高25%關稅；川普5月時決定暫緩實施，11月是再度進行判斷的期限。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1080827