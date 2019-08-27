《彭博》引述消息人士報導，印度政府考慮放寬外國廠商在該國建立零售店的採購政策，將廠商滿足政策條件的展延期從 5 年提高至 8 年，此舉可能推進蘋果 (AAPL-US) 在印度的展店計畫。

印度財政部長 Nirmala Sitharaman 上個月在預算演說中表示，將放寬當地採購政策對外國品牌的限制，將展延期自 5 年提高至 8 年，提升企業達成政策標準的空間，以吸引外國投資進入。

此外，印度也考慮開放外國廠商在建立實體門市前先設立網路商店。

為保護當地產業，根據現行政策，外國廠商想在印度設立品牌零售店，必須有至少 30% 的產品由印度廠商提供，並在政府設立的 5 年期限內達到政策標準。涵蓋範圍除了由印度本土設計生產的產品，在印度加工生產的代工品也計入其中，對於想打入印度市場的外國企業來說，這項規定構成巨大阻礙。

隨著在中國市場優勢下滑，蘋果積極向印度官員爭取進入全球成長最快速的手機市場，但昂貴的產品價格使得蘋果未能在當地市場獲取相當份額，根據 IDC 數據，蘋果在印度市場出貨量僅不到 1%。

不過，根據《彭博》報導，蘋果最大 iPhone 組裝廠富士康近來針對 iPhone XR 系列進行試產，並計畫在印度南部城市金奈之外的工廠，開始全面組裝，其他較舊的手機型號則於班加羅爾的緯創工廠生產，當地製造有助於該公司免除 20% 的進口關稅。

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