（中央社記者陳家倫上海27日電）中國第一大淡水湖鄱陽湖將於2021年1月1日0時起開啟10年禁捕期，理由是為了保護不斷減少的漁業資源。在推進全面禁捕退捕的同時，江西當地將引導退捕漁民轉業、就業、創業。

人民日報報導，江西省將從2021年1月1日起，全面禁止鄱陽湖區天然漁業資源生產性捕撈，禁捕期暫定10年。同時，對同樣列入長江流域重點水域的水生生物保護區和長江幹流江西段，則從2020年1月1日起禁捕。

鄱陽湖位於江西省北部，地處九江、南昌、上饒三市，是中國第一大淡水湖，也是中國第二大湖。夏季豐水期，水位超過20公尺時，鄱陽湖面積可超過4000平方公里。

鄱陽湖漁業資源豐富，是生物多樣性的重要保護區，但生態近來嚴重惡化。以江豚為例，鄱陽湖生活著約457頭江豚，占長江江豚數量的一半左右。但調查發現，僅2018年，江豚因生態退化就已有15頭死亡。

生態環境部先前指出，鄱陽湖長江江豚、銀魚產卵場、鯉鯽魚產卵場等省級自然保護區設立以來，有關部門長期違規發放捕撈證，放任保護區內違法捕撈。此外，周邊縣市違規占用濕地現象嚴重，採砂區超採問題頻繁發生。

江西日報曾報導，江西省涉及禁捕漁村、漁民眾多，其中鄱陽湖區就有傳統漁村300多個、漁民近2萬戶、逾10萬人。漁業資源減少也給當地漁民生計帶來了影響。

對此，江西省漁政部門今年3月份曾公開表示，天然水域全面禁捕退捕不僅涉及漁業生態環境的修復，也關係漁民生計和社會穩定。在推進全面禁捕退捕的同時，江西將積極穩妥引導退捕漁民轉業、就業、創業。

江西省要求，要逐村逐戶深入調查，詳細了解漁民身分戶籍、家庭人口、漁船網具、土地資料、醫保社保、就業需求等情況，確保在9月底前，全面完成所有退捕漁民的建檔立卡。（編輯：邱國強）1080827