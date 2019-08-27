近期德國經濟的壞消息接二連三，第 2 季出口數據崩壞，又把德國往經濟衰退的懸崖推了一步。

美中在貿易戰上兵戎相見，讓德國原已低迷的製造業雪上加霜，第 2 季出口量下降 1.3%，是 6 年以來最糟數字。出口情況不佳致使德國第 2 季整體經濟收縮，是去年以來第二次出現這樣的情形。

彭博社報導，全球貿易疲弱、汽車工業遇阻，這兩大因素讓德國經濟陷入泥淖，歐元區整體也不甚樂觀。企業對經濟沒有信心、一些德國重要企業也對前景表達憂慮，這使德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 面臨愈來愈大的壓力，可能必須考慮提出財政刺激政策。

美國挑起的貿易衝突，已使歐洲受到連帶損害，而且隨著情勢愈演愈烈，損害也可能變得更嚴重。川普 20 日才放話，說只要祭出汽車關稅，幾乎就能對歐盟予取予求。為了緩解緊張情勢，梅克爾也於 26 日表示，希望歐盟能開始與美國進行貿易談判。

德國整體經濟情勢不甚樂觀，第 2 季 GDP 成長為 -0.1%，符合市場稍早的預期，貿易淨額也收縮了 0.5%，抵消了個人消費和政府支出成長。營建業在年初的成長之後，現在也陷入收縮，而投資也呈現略有縮減。

德國近年 GDP 成長走勢 (圖: Tradingeconomics.com)

諸如應用化學大廠漢高集團 (Henkel)、馬牌輪胎 (Continental) 等舉足輕重的德國企業都說，地緣政治問題和貿易戰是企業展望不佳的罪魁禍首；更多企業說，在這樣的情況下，很難給出營運預估。

更有甚者，製造業的疲弱正開始蔓延到其他產業，德國智庫 Ifo 所觀察的企業信心指數，在 8 月份掉到 94.3，是 7 年以來最弱。

經濟展望不佳，希望政府推出財政刺激的呼聲就逐漸響亮。德國財政部確實有在研議該如何應對危機，但目前德國政府尚未鬆口，仍然堅持著平衡預算政策。

不過德國經濟數據低迷，沒有對匯市造成太多影響，台北晚間 8:15，歐元兌美元仍在 1.11034 ，小幅升值 0.03%。投資人早有心理準備歐洲央行會出手，德國 10 年期公債殖利率低於零，已經超過 4 個月。

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