（中央社記者何宏儒安卡拉27日專電）土耳其總統艾爾段今天參觀莫斯科國際航空暨太空展覽會時，俄方向他展示具匿跡性能的第5代戰鬥機蘇愷57。美國主導的F-35匿蹤戰鬥機開發計畫7月排除土耳其的參與。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及俄國工業和貿易部長曼圖洛夫（Denis Manturov）陪同下參觀2019年莫斯科國際航空暨太空展覽會（MAKS 2019），並檢視這款全球優異戰機之一。

國際傳真社（Interfax）引述俄國副總理波瑞索夫（Yuri Borisov）稍早表示，將在這項展覽中向艾爾段展示蘇愷57（Su-57）和蘇愷35（Su-35）。俄國官員表示，透過這項展覽可了解向土耳其出售這些戰機的可能性。

由於土耳其向俄國採購S-400防空飛彈系統，導致與北大西洋公約組織（NATO）盟國美國間的齟齬。土耳其自7月中旬開始接收S-400系統，因而遭排除參與「F-35聯合攻擊戰鬥機」（F-35 Joint Strike Fighter）開發計畫。

土耳其官員說，若無法取得F-35戰機，安卡拉在國造戰機到位前，將尋求「其他管道」取得戰機以符合本身需求。一般認為，已在敘利亞測試的俄羅斯最先進戰機將會是F-35戰機的直接競爭者。

艾爾段今天在莫斯科茹科夫斯基機場（ZhukovskyAirport）致詞時表示，雙邊貿易額自目前的250億美元增至1000億美元是兩國共同目標。

在艾爾段、蒲亭在莫斯科相會之際，土耳其採購的第2套S-400系統於今天啟運，送往安卡拉附近的穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base），預估數週內完成交付。安卡拉採購的所有S-400系統定於2020年4月前完成交付。（編輯：郭中翰）1080827