（中央社比亞里茲27日綜合外電報導）以狂人作風聞名的美國總統川普今年參加7大工業國集團（G7）峰會初始似略顯收斂，但從昨天會議第2天開始就不敵本性，在美中貿易戰、俄羅斯等議題上「特立獨行」。

事實上，早在峰會25日於法國比亞里茲（Biarritz）召開前，各界就臆測川普今年會有何驚人之舉。去年G7加拿大峰會期間，川普拒絕簽署閉會聯合聲明，並就貿易議題攻擊東道主加拿大總理杜魯道。

不過，川普今年不但避免就貿易問題向盟友開炮，更出人意料地在對德黑蘭當局施壓方面喊卡，表示願意與伊朗領導人會面。

此外，川普在各國際場合也盡力表現和善、讓攝影記者捕捉到他「正能量」閃耀四射的形象。他甚至在聯合記者會上熱情讚許法國總統馬克宏是位「令人驚嘆的領導者」。

法新社報導，在被視為法國外交秘密武器的臨時午餐會上，川普內心柔軟一面似呼之欲出。他說，當時就只有他和馬克宏兩人：「我們盡力讓對方感到印象深刻。」

不過，狂人川普並未消失。他昨天先語出驚人表示，中方已和他的高級幕僚聯繫，表達重回談判桌意願，但在無法提供相關具體細節後，改口稱中國國務院副總理劉鶴指中方願「冷靜」透過磋商合作解決問題的說法，令他大大樂觀。

此前一天，川普才剛讓國際社會陷入一陣騷動，宣稱自己曾對是否應提高中國貨物進口關稅改變想法，遭解讀為在美中貿易戰上立場趨於軟化。但白宮發言人隨後澄清，川普是對未能更大幅提高關稅感到後悔。

此外，川普還缺席峰會的氣候變遷議程，理由據稱是事務繁多、不克參加。他後來對記者們表示，拒絕減少美國對化石燃料的依賴，對再生能源更是嗤之以鼻：「我才不會犧牲這樣的財富…只為了空想。」

明年輪到美國主辦G7峰會，屆時又會有什麼「好戲」呢？川普宣稱，打算在他位於邁阿密的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）舉辦峰會，且俄羅斯總統蒲亭應當出席盛會，「我一定會邀他」。

俄羅斯2014年入侵並兼併烏克蘭領土克里米亞半島後，遭逐出集團，G8因此成了G7。

有鑑於莫斯科持續佔領克里米亞、支持烏克蘭東部的分離主義戰爭及其他違反國際規範的行為，包括英國、法國、德國等G7主要國家已表態反對讓俄羅斯重返集團，或對此議題持審慎立場。（譯者：陳韻聿/核稿：劉學源）1080827