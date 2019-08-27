（中央社莫斯科26日綜合外電報導）亞馬遜雨林發生大規模森林火災，引起全球關注，每年都會肆虐俄羅斯西伯利亞大片地區的森林野火，於25至26日吞噬逾40萬公頃林地。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄羅斯空中森林保護局（Russian Aerial Forest Protection Service）和環境部的聯合聲明報導，過去24小時共撲滅97起野火，面積涵蓋2898公頃林地。

克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）發生略低於半數的火警，伊爾庫次克（Irkutsk）和馬加丹（Magadan）延燒面積分別是2200公頃和1900公頃。

聯合國世界氣象組織（WMO）11日發推文表示，俄羅斯8月中旬有創紀錄的550萬公頃土地遭祝融，大部分發生在西伯利亞，野火造成的濃煙籠罩範圍超過500萬平方公里，甚至比歐洲聯盟總面積還大。

森林大火延燒3個月未見平息，西伯利亞4個地區已宣布進入緊急狀態。

英國「衛報」（The Guardian）報導，6月至今，包含阿拉斯加、格陵蘭和加拿大在內的北極圈也遭野火肆虐，俄羅斯災情最嚴重。

6月和7月野火分別釋放5000萬噸和7900萬噸二氧化碳進入大氣，合計相當於3600萬輛車排放的廢氣。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1080827