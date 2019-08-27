週二 (27 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 漲幅超過 2%，係因數據顯示主要生產國 7 月份大幅減產，且美國上週原油庫存預計下降。

中美貿易戰的擔憂似乎更加緩和，且一項允許伊朗恢復部分原油出口的協議之前景似乎轉為黯淡。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.29 美元或 2.4%，收每桶 54.93 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲美 81 美分或 1.4%，收每桶 59.51 美元。

OPEC 減產

OPEC 的聯合部長監督委員會 (JMMC) 週二公布，7 月份 OPEC 和非 OPEC 產油國的減產協議遵循率達 159%，為今年迄今最高的遵循率。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，這推動了「今年下半年庫存大幅下降」的預期。

美伊談判

另外，Phil Flynn 認為「美伊談判的可能性降低」這點也推升期油價格，因為週一原油部分壓力來自川普於法國 G7 峰會上表示，他願意與伊朗總統 Hassan Rouhani 會面。

在美國退出伊朗核協後，對伊朗再次實施制裁，導致伊朗石油出口量急遽下降。根據德國商銀商品分析師 Eugen Weinberg 報告，伊朗先前曾表示，伊朗希望有機會在會談前每日出口量至少 70 萬桶，其目標是拉高到每日 150 萬桶。

然而，美伊達成協議的可能性受阻，因為伊朗總統 Rouhani 週二表示，美方必須先解除制裁，伊朗才可能與其進行會談。

Weinberg 指出，「因此石油市場可能得持續缺乏來自伊朗的供應量，且未來幾個月市場可能都持續不見伊朗石油。因此，我們看到油價上漲的可能性很大，因為相對來說，需求顯得很穩定，雖然有一堆厄運預言。」

中美貿易戰

與此同時，石油風險持續聚焦中美貿易戰況，Schneider Electric 資深商品分析師 Robbie Fraser 表示，因這世界最大的 2 個經濟體互打貿易戰可能挫傷需求成長，並引發全球經濟衰退，衝擊高度依賴新興市場需求的原油市場。

供應數據

API 將於盤後公布上週美國原油庫存數據、EIA 則將於週三公布。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週美國庫存減少 470 萬桶，汽油庫存下降 53 萬桶、蒸餾油庫增加 70 萬桶。

其他能源商品交易

10 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 1.6499 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.3%，收每加侖 1.8159 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 2.202 美元。

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