（中央社羅馬27日綜合外電報導）嘗試籌組新義大利政府的兩個政黨，今天在同盟協議上取得進展，鼓舞金融市場。美國總統川普表示，他希望孔蒂（GiuseppeConte）能復職擔任總理。

路透社報導，孔蒂的角色，是反建制派五星運動（5-Star Movement）和中間偏左反對派民主黨（Democratic Party）之間同盟談判癥結所在。

孔蒂並不隸屬任何政黨，但親近五星運動；民主黨卻抵制孔蒂重任總理。

孔蒂上週辭去總理職，是因極右派聯盟黨（League）黨魁兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）上星期宣布，聯盟黨與五星運動14個月的執政聯盟瓦解。薩爾維尼這麼做一來是尋求舉行大選，二來是看準自己居高不下的人氣。

川普在推特上說：「對備受推崇的義大利共和國總理孔蒂來說，情況看似漸入佳境。」川普說孔蒂是「非常有才幹的人，希望他能續任總理」。

義大利10年期公債殖利率降至3年低點；義國與德國公債利差縮小至低於182基點，為2018年5月以來最接近狀態。

五星運動和民主黨兩個政黨預計格林威治時間28日下午2時回報總統馬達雷拉（Sergio Mattarella ）。如果屆時沒有達成協議，馬達雷拉將指派臨時政府並宣布舉行大選。

投資人希望義大利能避免提前大選，憂心薩爾維尼的聯盟黨會勝選，且一旦勝選，羅馬當局恐就巨額支出預算與歐洲聯盟正面衝突。

民調顯示，自執政聯盟瓦解，聯盟黨的支持度已掉3至7個百分點，但仍遙遙領先其他政黨。民主黨和五星運動分居2、3位。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1080828