（中央社基輔27日綜合外電報導）美國國家安全顧問波頓今天抵達烏克蘭首都基輔，準備與烏國總統舉行會談。法國總統馬克宏昨天才宣布，俄、烏、德、法4國領袖將於9月舉行和平高峰會，目標是終結烏東衝突。

法新社報導，美國大使館在社群媒體上說：「波頓（John Bolton）在此強調美國對烏克蘭主權、領土完整和歐洲-大西洋路線的支持。」

波頓預計明天與烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelensky）舉行會談。

波頓在推特推文說：「我們支持澤倫斯基總統的改革努力和願景，以建立一個更強大和更繁榮的烏克蘭。」

波頓抵達後，先在紀念儀式上向在烏東地區對抗俄羅斯支持的分離主義分子而喪命的戰士獻花。

他告訴記者，川普未來幾天可能在波蘭會晤澤倫斯基。

烏克蘭網站Evropeiska Pravda引述波頓的話說：「我們希望兩國總統有機會在華沙舉行會談，作為紀念第二次世界大戰爆發80週年活動的一環。」

澤倫斯基和川普預計將在9月1日造訪波蘭，出席二戰爆發80週年紀念活動。

波頓說，他會針對與中國合作的危險，向烏克蘭領袖提出警告。「華爾街日報」（WSJ）上週報導，美國擬出手阻撓中國收購烏克蘭航太公司馬達西奇（MotorSich）。

Evropeiska Pravda引述波頓的話說，「軍事和敏感技術不應落入對手或潛在對手手中」，但他拒絕特別針對馬達西奇置評。

他還說：「我們應告知朋友和夥伴有關中國投資帶來的危害。」

自莫斯科2014年兼併克里米亞以來，烏克蘭政府軍便與俄羅斯力挺的分離主義叛軍爆發衝突，至今已奪走約1.3萬條人命，基輔當局將此歸咎於俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天宣布，俄羅斯、烏克蘭、德國和法國9月將就烏克蘭問題舉行會談，4國上次為烏國召開和平高峰會是在2015年。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1080828