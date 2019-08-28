（中央社台北28日電）10月1日是中共建政70週年，當天將舉行歷來規模最大的閱兵暨巡遊活動。外媒報導，北京市本月下旬已進入「國慶十一」安保模式，商場與刀具店已被要求將菜刀、斧子甚至水果刀全部下架。

維權網站「民生觀察」昨天發文指出，中國已全面進入「國慶」嚴控期，對全國展開更加嚴酷的控制，限制人員前往北京，嚴禁人們發言表達，對各地上訪民眾進行清查、軟禁、關黑監獄，使整個中國陷入風聲鶴唳草木皆兵的恐懼與緊張之中。

自由亞洲電台報導，25日淩晨，天安門廣場前的長安街約4公里路段，工程人員開始拆卸路邊架空設備，包括路燈和交通指示牌、鋼架等。長安街部分地方商場更臨時放置了支架，因為閱兵時會有重型導彈車輛通過。

報導引述軍事專家預估，中共此次閱兵將展示「東風41」型洲際彈道飛彈等多款新式重型武器。

為了確保社會穩定，本月下旬開始，北京各地商場或刀具店已接到通知，對購買刀具採取更嚴厲的認證措施。北京豐台區物美超市一名店員說，全市超市停止出售刀具。如購買須登錄網站申請，由商家快遞送達。

據報導，北京京深海鮮市場20日向租戶發出的通知稱，接獲公安派出所通知，當前已進入安保模式，菜刀、斧頭、螺塞、汞、加油桶、剪刀、水果刀、特別是殺魚刀全部下架，不可以在市場售賣。公安人員將即時暗訪，發現違規將處以最高人民幣10萬元（約人民幣44萬元）的罰款。

報導引述北京學者劉濤說，這顯示中共處於恐懼狀態，當局知道社會矛盾越來越多，並且越來越突出，所以要加大維穩的力度，以確保製造「十一」和諧的氣氛。

民運人士許萬平說，「為了搞好這個閱兵，他們當然就要搞維穩，從各個方面都要維穩，在這種情況下，他們就不會顧忌什麼法律也好，什麼公民的言論、行動自由也好，都要為那個閱兵的服務」。

許萬平並指出，此次閱兵與以往最大的分別，其一是當前中國正處在一個社會極不穩定的狀態，如經濟嚴重下滑、失業率高企，工廠倒閉等；其二就是香港遊行示威問題。他認為，閱兵應該是一種國家強大的體現，如果說是為了加強控制，這種閱兵實際上沒有意義。

多名異議人士近日相繼發文指當局維穩趨緊。維權人士許志永日前發文稱，他21日搭乘五台山到北京的巴士，就被查了4次身分證，旅行、住宿、消費一切實名制。

民生觀察網站27日發文，指控中共當局為了「十一國慶」，在全國展開更加嚴酷的控制，不僅嚴查嚴控訪民赴京上訪，還用各種手段將已經在北京上訪的訪民清理出京，其中還有人就在國家信訪局門口被黑頭車綁架載走。

文章並稱，近日還有多人因為轉發香港示威抗爭訊息，被轄區國保傳喚並警告他們不得在10月1日前發表負面言論與訊息。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1080828