（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普做出一連串親以色列舉動後，國務院網站的國家和地區列表也將巴勒斯坦自治區移除，引發巴勒斯坦領袖強烈不滿。

法新社報導，國務院官方網站不再有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）個別入口。2009年至2017年歐巴馬（Barack Obama）執政期間的歸檔版官網顯示，歡迎頁面和近東事務局的國家地區名單都有列出「巴勒斯坦自治區」。

今天被問到這件事時，國務院官員淡化這項改變。

她說：「網站正在更新。我們政策沒有改變。」

她並未說明這個近期重新設計的網站，是否會再次包含巴勒斯坦自治區的個別入口。

但巴勒斯坦領袖懷疑這項變更並非偶然，畢竟部分美國刊物已移除「占領區」這個字眼，且以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在思索兼併約旦河西岸大部分地區。

巴勒斯坦內閣昨天參與總理史泰耶（MohammadShtayyeh）主持的會議後表示，這項舉動「證實美國偏袒以色列」。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）引述內閣說法表示，這項改變「不能抹滅巴勒斯坦相關權利，這是世界一致承認的」。

巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長、資深談判代表艾瑞卡（Saeb Erekat）表示，把巴勒斯坦自治區移出名單外，「無關美國國家利益，而是關於推進以色列屯墾區委員會的議程」。

他發推文說：「決定不去看清真相，不意味著抹去它的存在。」

在歐巴馬政府擔任美國駐以色列大使的夏皮洛（Dan Shapiro），稱國務院網站這項改變「荒唐」。

他推文說：「巴勒斯坦人不會不見。為了美國利益，有必要與他們接觸。以色列本身仍在許多方面與巴勒斯坦自治政府合作。」

川普毫不掩飾他對以色列和以國右翼領袖的支持，除承認耶路撒冷為以色列首都、大砍巴勒斯坦難民機構資金，最近還慫恿尼坦雅胡，禁止兩位直率批評以色列的民主黨穆斯林女議員入境以色列。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1080828