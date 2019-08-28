（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本九州北部今天大雨成災，多處市街出現大規模水災，已知有2人死亡，1人傷勢嚴重、1人下落不明。日本氣象廳一度呼籲84萬民眾撤離。不過，對3縣發出的大雨特報已經解除。

日本讀賣新聞報導，日本氣象廳今天清晨對佐賀、福岡、長崎3縣發出大雨特別警報（特報），大約在9小時後全部解決，但到明天為止，雨勢仍有可能增強，呼籲民眾要提高警覺。

日本氣象廳發出大雨特報的地方是佐賀縣全境、福岡縣筑後地方的大半地區、長崎縣北部及五島列島的部分地區。

九州北部今天下了創紀錄的大雨，許多市街水災嚴重，佐賀、福岡縣有2人死亡。另外，佐賀縣有1人重傷，1人下落不明。

根據讀賣新聞截至上午11時30分為止的統計，3縣共有35萬5000戶約84萬8000人接獲撤離指示。

日本氣象廳表示，受到鋒面發展影響，今天清晨九州北部上空持續雨雲密布，雨雲連成線狀形成「線狀對流」，雨勢猛烈。

從26日至今天28日下午7時（台灣時間6時）為止的總雨量，長崎縣平戶市524毫米、佐賀市458毫米，是往年8月一整個月份的兩倍以上。佐賀縣大町町有鐵工廠因水災造成大量油外洩，和雨水一起流入住宅區街道。

日本氣象廳預估到明天下午6時為止的24小時降雨量，九州北部與東海地方約150毫米、中國地方（本州西部的鳥取、島根、岡山、廣島4縣）與北陸地方（本州日本海沿岸的新潟、富山、石川、福井4縣）約120毫米。（編輯：林憬屏）1080828