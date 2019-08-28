（中央社記者王朝鈺、葉臻基隆市28日電）汐止警分局警員薛定岳今天追捕拒檢逃逸騎士王男時不幸殉職，基隆警方晚間將王男帶回偵訊。外傳王男因吸毒拉K才會心虛逃逸，警方對此並未證實，僅表示會採尿送驗。

薛定岳下午4時許騎乘警用機車執行巡邏勤務，行經新北市汐止區新台五路二段與南興路口時，發現一輛機車可疑上前盤查，該名機車騎士拒絕受檢加速逃逸，一路從新北市狂飆約6公里到基隆市境內。

根據行車記錄器顯示，薛定岳騎乘警用機車一路在後追捕，經過基隆市明德二路、福三街口時，當時為紅燈狀態，該名機車騎士從外線繞過停等紅燈車輛後，闖紅燈切入內線擦撞到薛定岳騎乘的警用機車。

薛定岳當場連人帶車滑行數公尺猛力撞上分隔島，該名機車騎士則往基隆方向逃逸。薛定岳當場血流如注失去呼吸、心跳，經送往汐止國泰綜合醫院急救後，仍在晚間6時許被宣告不治。

全案經基隆警方循線追查，晚間前往24歲王姓男子位於基隆市百福社區住處將他帶回基隆市警局第三分局偵訊。王男晚間8時30分許被帶回警局時，頭戴安全帽並戴上口罩。面對媒體詢問為何拒絕盤查及是否有酒駕等，王男低頭不發一語。

經警方對王男實施酒測，沒有酒精反應，目前已知王男駕照因案被吊銷，警方也未在王男的機車搜出毒品；至於外傳王男在汐止朋友車上吸毒，才會心虛拒檢逃逸，警方並未證實，僅表示會採尿送驗，以釐清案情。

汐止警分局長李宏振表示，薛定岳在民國97年畢業分發至汐止警分局服務至今，與同仁相處融洽，平日表現相當優異，深受各級長官肯定，近2年來取締酒駕件數更高達72件，表現相當亮眼。對於痛失認真的同仁深感悲痛，後續也會協助家屬向相關單位爭取從優撫卹。（編輯：戴光育）1080828