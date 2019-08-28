（中央社史特拉斯堡28日綜合外電報導）歐洲最高人權機構歐洲理事會提名新疆維吾爾族學者土赫提角逐人權獎。土赫提在教學、訪談期間數次公開批判中國當局打壓維吾爾族，2014年依分裂國家罪名遭判處無期徒刑。

歐洲理事會議員大會26日在布拉格召開會議後發表聲明指出，土赫提（Ilham Tohti）「致力於中國維吾爾少數民族問題，以及促進族群間對話和相互理解超過20年」。

土赫提是今年哈維爾（Vaclav Havel）人權獎3位被提名人之一，另兩位是塔吉克人權律師尤洛夫（Buzurgmehr Yorov）和一個在巴爾幹地區推動戰後和解的青年組織。

得獎人姓名9月30日將於歐洲理事會所在地法國史特拉斯堡公布。有47國參加的歐洲理事會是歐洲人權法院創設機構。

除了哈維爾人權獎，土赫提今年1月獲美國國會議員提名角逐諾貝爾和平獎。

哈維爾人權獎2013年由歐洲理事會議員大會、捷克哈維爾圖書館（Václav Havel Library）和七七憲章基金會（Charta 77 Foundation）設立，每年頒發一次，獎金6萬歐元，旨在表揚卓越的捍衛人權公民行動。

哈維爾是捷克作家、思想家，在推動捷克自由民主化方面貢獻卓著，1993至2003年間擔任與斯洛伐克分家後的捷克共和國首任總統。（譯者：陳韻聿/核稿：張佑之）1080828