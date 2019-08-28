（中央社記者黃雅詩梵蒂岡28日專電）中梵協議後第二位中國主教任命案今天底定，獲祝聖的陝西漢中教區助理主教胥紅偉是教廷屬意人選，雙方官方媒體罕見高調同步發布此人事消息，稱讚「中梵協議正結出果實」。

中梵為解決爭議已久的中國主教任命問題，去年9月簽署臨時性協議，細節雖未公開，但根據華爾街日報先前引述教廷權威人士說法，對教廷最大突破是「中國政府將承認教宗在中國的天主教領袖地位」，亦即教宗對中國主教任命案有最後拍板權。

中梵協議經過近一年磨合後，終於在26日完成首例主教任命案，獲選的內蒙古集寧教區主教姚順是教廷早已內定人選，今天獲祝聖的胥紅偉也是教廷屬意接班者，3日2件主教任命案都標榜「教宗任命」，展現教廷在中國主教人事權的影響力。

教廷官媒「梵蒂岡新聞網」強調，胥紅偉是在「教宗的任命下」獲得祝聖，這場祝聖是在中梵臨時性協議框架中實現的。

中國官方外文媒體「環球時報」也報導，祝聖儀式中提到「教宗方濟各的任命」，中國人民大學義籍學者郗士（Francesco Sisci）認為，這波任命案證明羅馬與北京政府能夠合作，找出管理中國教會的適合人選。

環球時報並引述教宗摯友、耶穌會期刊總編輯斯帕達洛（Antonio Spadaro）指出，這兩個任命案是很好的開頭，可以作為中梵協議未來任命模式的指標。

天主教媒體「天亞社」報導，姚順和胥紅偉獲得祝聖時，中國官方給的批准書內容與過去不同，都新增了「此人選已經教宗同意」的字樣。

不過天亞社也披露，中國政府仍持續打壓非官方的天主教會，有兩位未獲政府承認的地下神父無法去參加胥紅偉的祝聖典禮，「一位被政府人員警告不能去，一位被帶去旅遊」。（編輯：林治平）1080828