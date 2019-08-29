各國模式皆指出，下周二（ 8 月 3 日） 南海有熱帶擾動發展，對此，氣象專家吳德榮表示，不排除發展成第 13 號颱風「玲玲」的可能，雖然模擬路徑並未侵襲台灣，但由於其與台灣的距離並不算遠，因此台灣是否會受到影響？仍需觀察。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，最新（28日20時）歐洲模式（ECMWF）及美國模式（GFS）模擬下周二 20 時天氣圖顯示，南海有熱帶擾動發展，兩模式模擬強度不同，位置差異也很大；美國模式（GFS）模擬則另有一擾動在呂宋島東北方。

吳德榮表示，雖然模式模擬南海的熱帶擾動發展成颱風的機率高，但模擬路徑並未侵襲台灣，不過，由於其與台灣的距離並不算遠，且是模式第 6 天的模擬，有一定的誤差，因此，台灣是否會受到影響？還是「不確定」的！需要密切觀察。

今（ 29 ）日受到第 12 號楊柳颱風外圍雲系影響，水氣略增，各地大多為多雲時晴，高溫略降、仍悶熱，要注意防曬、防中暑；西半部午後有局部陣雨或雷雨，花東雲量較多、亦有局部短暫陣雨。今日氣溫：北部約 25 至 35 度、中部 26 至 35 度、南部 25 至 34 度，東部則為 24 至 34 度。（編輯：許苡晴）