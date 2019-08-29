為配合中央國土計畫政策，雲林縣長張麗善率縣府團隊依照土地自然條件、產業發展需求等，積極進行4大國土功能分區規劃，近期將辦理公開展覽及公聽會，今(29)日上午更擴大主管會報，親自召集縣府一、二級主管，進行廣泛的政策探討與意見交流。

縣長張麗善強調，雲林國土規劃絕對以確保現有土地所有權人權利為前提，進而發揮土地最大價值；雲林的農地劃設面積比例為全國最高，如何權衡土地價值，爭取土地所有權人的公平正義，充分並提高土地的運用效益，是縣府團隊未來努力的方向。

雲林縣實際陸域面積為12.9萬公頃，農業年產值高達800億元全國第一，縣長張麗善指出，雲林未來產業發展朝農工並存，帶動觀光產業發展，縣府規畫七大空間策略區，包括山林觀光休閒圈、農業經濟物流圈、友善綠都心圈、永續農業生活圈、宗教文化生活圈、濱海產業創新圈及濱海漁業觀光圈，希望讓雲林不僅是農工大縣，也能成為觀光大縣，帶動地方經濟發展。

城鄉發展處長林長造表示，雲林縣現有都市地劃區內土地約1萬公頃，非都市地劃區內土地約12萬公頃，未來將分為四大功能區，分別為海洋資源地區、國土保育地區、城鄉發展地區及農業發展地區，如何配合未來發展重點，妥善規劃產業所需用地是縣府努力的方向。

建設處長李俊興指出，台北市公告地價是雲林縣的112倍，雲林肩負起台灣主要糧食供給責任，建議未來應向中央爭取農業土地補貼，實現土地開發的公平正義；農業處長魏勝德也強調要維護農民既有權益，規劃案中的農二提供施政彈性，希望中央能支持；水利處長許宏博提出地層下陷區劃設要考量維護民眾既有權益、縣管河川如何與國土規劃結合等問題。

張麗善表示，無論是離島工業區、古坑產業加值園區或農村再生等縣府都很重視，土地資源有限，每一塊都非常珍貴，如何整合規劃，讓土地發揮最大價值，是公部門應該做的，接下來公聽會，希望各公所廣邀民眾參加，納入後續規劃的參考。