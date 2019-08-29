（中央社記者楊明珠東京29日專電）搭日本東海道暨山陽新幹線、九州新幹線的乘客若要攜帶大行李箱等上車的話，從明年5月起需事先預約。日本的鐵路公司認為，明年東京奧運暨帕運舉辦前開始就需加強安全措施。

日本放送協會（NHK）報導，JR東海公司等表示，明年5月起要搭乘日本東海道暨山陽新幹線、九州新幹線的乘客如果要攜帶大行李上車，需事先預約。屆時大行李將放在車廂後方空間有附鎖的專用區。

需預約的大行李是行李箱長寬高3邊總合超過160公分至250公分的行李，乘客要事先透過賣票窗口、網路等購買指定席兼預約放大行李。乘客如果先預約的話，可免費帶大行李上車放置，如果沒先預約的話，須支付1000日圓（約新台幣300元）。

這幾條新幹線目前就已實施3邊總合超過250公分的行李不得攜帶上車的措施，未來也如此。

JR各鐵路公司目前做為反恐對策之一環，車務員如果看到有行李離乘客座位，會找尋行李主人，以確認是否為不明物品，但這些鐵路公司主管認為在明年夏天東京奧運暨帕運之前，就有必要更加強安全對策。

JR東海公司社長金子慎今天在記者會上表示，新的措施就是乘客需先做好預約的手續，但這可確保有放行李的地方，所以要攜大行李上車的乘客應該會高興才對。（編輯：高照芬）1080829