（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）「台灣之夜」今晚在菲律賓聖湯瑪斯大學登場，青年大使們以台灣景點、節慶、農漁業、科技、健保成就等為主題編成短劇和舞蹈，為現場觀眾介紹台灣特色，歡迎大家赴台旅遊。

2019國際青年大使交流計畫「菲律賓－馬來西亞」訪問團26日抵達馬尼拉，今晚在聖湯瑪斯大學（UST）演出「台灣之夜」，明天將轉往馬來西亞，預定9月4日返台。

今天的晚會有外交部國際傳播司大使回部辦事章計平、駐菲代表徐佩勇、外交部非政府組織國際事務會執行長賴銘琪、菲律賓台商總會總會長江福龍和聖湯瑪斯大學公共事務處長方達尼亞（Giovanna Fontanilla）等人出席。

章計平致詞時說，菲律賓是台灣推動「新南向政策」重要國家之一，台灣則是菲律賓第8大貿易伙伴和第10大出口市場，很高興看到台菲雙邊貿易每年都穩定成長。

他表示，「國際青年大使交流計畫」邁入第11屆，已成為政府推動公共外交重要的一部分，讓台灣年輕人有機會參與國際事務，並讓青年大使學習如何在國際事務中扮演更主動的角色，向世界介紹台灣，希望透過今晚的演出，展現台灣的文化特色，深化台菲交流。

擔任青年大使的國立東華大學英美語文學系大四畢業生許宸瑞告訴中央社記者，來到菲律賓參訪後，很多東西顛覆他的想像，菲律賓人也讓他印象深刻，他們既熱情又樂天，沒什麼心機，很容易跟他們成為朋友。

國防大學資訊管理學系碩士班學生許孟華具有上尉軍職，在青年大使中相當罕見。

她表示，在菲律賓遇到的朋友都對台灣很感興趣，到馬尼拉貧民區「煙霧山」跟小朋友交流時，「他們非常開心，臉上都洋溢著笑容，跟你抱在一起，黏著你不放」，真摯的情感表現讓團員們非常感動，她也因此開始關心菲律賓貧童教育問題，希望能給他們翻轉人生的機會。（編輯：林憬屏）1080829