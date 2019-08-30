對首購族或年輕人的小家庭而言，在台北買房需要花15年不吃不喝才買得起，但M型社會的殘酷，超過3千萬元總價的房屋卻有明顯的增加，從2012年占比不到15%，去年已來到20%的比重，除了房價攀高外，台北市住宅往大坪數與豪宅化發展有極大關係。

根據政大商學院信義不動產研究發展中心最新編著的「房地產2019年鑑」研究指出，台北市房價所得比近年來一直呈現難以負擔的水準，2012年以來的房價所得比雖緩步震盪，但仍多維持在15倍以上。

台北市的交易量萎縮，但房價卻居高不下。依據政府統計資料，台北市建物買賣移轉棟數自2009年63,611棟，一路走跌至2016年僅剩21,500棟，2018年又向上攀升至26,832棟。中古屋平均每坪成交價格持續攀升，至2014年達每坪67.9萬，為近10年高峰，2015年開始修正，2016年至2018年維持於每坪60.6至60.9萬元間，雖然房價修正，仍高於2012年前房價水平，凸顯台北住宅市場的保值效果，房價始終大漲小跌。

台北市平均交易總價之變化則不見跌幅，雖近年平均單價下跌，但總價卻未向下修正，主因是受到近年大坪數豪宅住宅增加之影響，致使平均單價雖略有下修，但因交易坪數大，故而平均總價仍逐年增加。

由總價比重，看出台北市低總價住宅交易的減少，高總價卻增加。信義房屋不動產企研室研究指出，台北市近10年來成交總價占比以1,000至2,000萬元占40%，比例最高，但2000至3000萬元，及3000萬元以上住宅之成交占比自2012年起有明顯攀升之趨勢，各約占比22%與20%。相形之下，低總價住宅交易占比有逐年下滑的趨勢，尤以700至1000萬元之住宅占比下滑最為明顯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，M型化社會，一般雙薪家庭很難負荷台北市的房價，並且住宅產品大坪數化、豪宅化，加上熱錢湧入，造成市場上低總價商品稀少，高總價卻明顯攀升。