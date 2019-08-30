▲想在台北市大安區以總價3000萬元內購買3房，專家建議，可從國宅社區與35坪內的舊華廈、住辦大樓下手。（圖／信義房屋提供）
▲想在台北市大安區以總價3000萬元內購買3房，專家建議，可從國宅社區與35坪內的舊華廈、住辦大樓下手。（圖／信義房屋提供）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

對首購族或年輕人的小家庭而言，在台北買房需要花15年不吃不喝才買得起，但M型社會的殘酷，超過3千萬元總價的房屋卻有明顯的增加，從2012年占比不到15%，去年已來到20%的比重，除了房價攀高外，台北市住宅往大坪數與豪宅化發展有極大關係。

根據政大商學院信義不動產研究發展中心最新編著的「房地產2019年鑑」研究指出，台北市房價所得比近年來一直呈現難以負擔的水準，2012年以來的房價所得比雖緩步震盪，但仍多維持在15倍以上。

台北市的交易量萎縮，但房價卻居高不下。依據政府統計資料，台北市建物買賣移轉棟數自2009年63,611棟，一路走跌至2016年僅剩21,500棟，2018年又向上攀升至26,832棟。中古屋平均每坪成交價格持續攀升，至2014年達每坪67.9萬，為近10年高峰，2015年開始修正，2016年至2018年維持於每坪60.6至60.9萬元間，雖然房價修正，仍高於2012年前房價水平，凸顯台北住宅市場的保值效果，房價始終大漲小跌。

台北市平均交易總價之變化則不見跌幅，雖近年平均單價下跌，但總價卻未向下修正，主因是受到近年大坪數豪宅住宅增加之影響，致使平均單價雖略有下修，但因交易坪數大，故而平均總價仍逐年增加。

由總價比重，看出台北市低總價住宅交易的減少，高總價卻增加。信義房屋不動產企研室研究指出，台北市近10年來成交總價占比以1,000至2,000萬元占40%，比例最高，但2000至3000萬元，及3000萬元以上住宅之成交占比自2012年起有明顯攀升之趨勢，各約占比22%與20%。相形之下，低總價住宅交易占比有逐年下滑的趨勢，尤以700至1000萬元之住宅占比下滑最為明顯。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，M型化社會，一般雙薪家庭很難負荷台北市的房價，並且住宅產品大坪數化、豪宅化，加上熱錢湧入，造成市場上低總價商品稀少，高總價卻明顯攀升。

相關文章

▲高雄前鎮區過去被凱旋路沿線鐵軌切割，形成南北兩大生活圈，房價價差2成。圖為北前鎮亞洲新灣區。（圖／信義房屋提供）

房市／高雄這區一路之隔　南北房價差2成

▲即使位在同一條路，如果分屬不同行政區，也會造成房價兩樣情。圖為台北市民權西路。（圖／信義房屋提供）

房市／都是門牌惹的禍　同一條路單價差20萬元

▲民眾買房後卻發現是凶宅，氣得告上法院。（示意圖／NOWnews資料照）

找房仲購買房子竟買到凶宅　仲介業者恐涉詐欺背信罪

更多文章

▲高雄前鎮區過去被凱旋路沿線鐵軌切割，形成南北兩大生活圈，房價價差2成。圖為北前鎮亞洲新灣區。（圖／信義房屋提供）

房市／高雄這區一路之隔　南北房價差2成

▲金管會開放電子支付機構提供客戶在境外實體通路，利用電子支付帳戶從事支付的代理收付款項服務。（圖／NOWnews資料照）

洗錢防制有缺失　金管會同時對2家銀行開罰共600萬元

▲即使位在同一條路，如果分屬不同行政區，也會造成房價兩樣情。圖為台北市民權西路。（圖／信義房屋提供）

房市／都是門牌惹的禍　同一條路單價差20萬元