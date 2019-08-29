美中貿易戰烽火連連，關稅風暴擴大讓外界對全球經濟前景普遍憂心。大陸商務部新聞發言人高峰 29 日聲稱，雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，並重申兩國企業在許多領域的產業鏈中，都有緊密的依存關係，不是任何人想切斷就能切斷的；美國總統川普早先也透露，雙方將展開「不同層級」的對談，貿易戰現曙光，美股道瓊終場收漲逾 300 點。

川普日前於法國參加 G7 高峰會時，曾聲稱接獲中國大陸來電盼達成協議，此說一度遭大陸外交部發言人耿爽否認為「沒聽說」。然而，大陸商務部新聞發言人高峰 29 日表示，大陸有充足的手段可以反制美國，但當務之急應優先討論取消對 5500 億美元的大陸商品關稅，並稱貿易戰繼續升級對美中兩國皆無好處，目前雙方正在討論 9 月的華府談判事宜，被外界解讀為北京應不會立即對美國的關稅手段採取報復。

高峰並聲稱，美中雙方利益深度融合，已經形成「你中有我，我中有你」的互利格局，打壓大陸企業最終受損的會是美國企業，希望美國注重企業利益、從全球產業鏈及供應鏈的安全角度出發，儘快取消對華為等大陸企業的打壓和制裁措施。

根據路透社等外媒報導，川普也稱雙方 29 日將針對貿易戰展開不同層級的對談，但並未透露更多細節。受到正面消息鼓舞，美股道瓊指數上漲 326.15 點，或 1.25 % ，收在 26362.25 點；那斯達克指數上漲 116.51 點，或 1.48％ ，收在 7973.39 點；標普 500 指數上漲 36.64 點，或 1.27%，收 2924.58 點；費城半導體指數上漲 32.97 點，或 2.25%，收 1495.82 點。然而亦有分析指出，川普立場反覆難以捉摸，常在推特上發表即時推文，動輒牽動全球經濟起落，貿易戰是否真的露出和解曙光，尚須待時間證明。