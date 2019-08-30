台灣的夜市名聞遐邇，充滿各式道地台灣小吃，價格又十分親民，是不少外國遊客來台指名必訪的行程之一；不過，你是否也知道這一年只營業一次的神祕夜市？每年「鬼門關」前，苗栗苑裡都會有一年一度的「隱藏版夜市」，昨（ 29 ）日晚間這個夜市開張，吸引成千上萬遊客、盛況空前，夜市的空拍圖曝光，更被封為「苑裡版《神隱少女》」。

苑裡一年一度的「鬼門關大夜市」於昨晚登場，總計約 300 攤商進駐搶商機，吸引大批民眾前來，臉書粉絲團「苑裡掀海風」寫道「農曆的 7 月 29 日，鬼門關前的市場普度，有苑裡隱藏版夜市，堪稱苑裡最熱鬧的一晚，每年都給苑裡遊子一個回家的理由，作伙鬥熱鬧！」並貼出一張夜市的空拍圖，畫面中可見，整條道路擠滿人潮，燈火通明，被形容像是宮崎駿動畫《神隱少女》的場景。

粉絲團在留言串指出，夜市攤位有吃有喝、人山人海，不過隔日一早太陽升起，夜市攤位都會淨空，回覆一如往常的模樣，還有國中、小的開學日，並歡迎在苑裡的民眾，前往一年一度的隱藏版夜市共襄盛舉。

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我也好想回家參加，好久都沒逛這一年一次的夜市了」、「第一次看到！超級壯觀」、「比饒河夜市還誇張」、「好棒哦！原來苑裡有這樣一年一度的盛事哦！如果可以明年也要去參加看看」、「好誇張的人潮啊」。（編輯：賴詠璿）